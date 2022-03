Iványi Gábor: Nem tiltakoznék az ellen, hogy Magyarország fegyvereket szállítson Ukrajnának

Iványi Gábor a Népszavának adott interjújában elmondta, hogy a Dankó utcában történt vizsgálat óta nem történt semmi az ügyben, és szerinte az akciónak „sem volt semmi értelme”.

Reggeltől este hatig voltak nálunk, zsákba rakták a számítógépeinket és az iratainkat, a zsákokat leplombálták. Akkor lehet folytatás, ha majd közösen zsákot bontunk

– fogalmazott Iványi Gábor, aki elmondta: „leszámítva a propagandacélokat nem tudja, miért volt szükség a vizsgálatra.”

Arra a kérdésre, hogy végül miért Róna Péter lett az ellenzék köztársaságielnök-jelöltje, úgy válaszolt:

Csak annyit tudok, hogy a Jobbik ellenezte a jelölésemet, és élt a vétójogával. Állítólag az volt a hivatkozás, hogy korábban többször bíráltam, szélsőségesnek neveztem a Jobbikot. Konkrétumokra nem emlékszem, de nem elképzelhetetlen, hogy így volt.

Azt ugyanakkor leszögezte, hogy emiatt egyáltalán nem érez sértettséget, ráadásul Róna Péter ragaszkodott hozzá, hogy mellette üljön a parlamentben. Az ellenzék jelöltjének beszédét jó, tisztességes beszédnek nevezte. Azt ugyanakkor hozzátette: ő valószínűleg „radikálisabban” fogalmazott volna.

A Népszavának adott interjú végén azt is megkérdezték Iványi Gábortól, hogy egyházi vezetőként támogatná-e, hogy Magyarország fegyvereket szállítson Ukrajnának. A lelkész minderre úgy válaszolt:

Fogalmazzunk úgy: nem tiltakoznék ellene. Ebben a háborúban teljesen egyértelmű, hogy melyik fél az agresszor. A lényeg az Ukrajna melletti kiállás, az, hogy ennek mi a tartalma, bonyolult kérdés.

Azt is elmondta, hogy pénzadományokat is gyűjtöttek, egyúttal arra kérték a határon túliakat, írják össze, hogy mire van szükségük. A felsorolásban a golyóálló mellény is szerepelt, amire a védekezéshez van szükség.

A Magyar Evangéliumi Testvérközösség és az Oltalom Karitatív Egyesület között azonban vita alakult ki arról, hogy szabad-e Ukrajnába golyóálló mellényt küldeni. Iványi Gábor ezzel kapcsolatban megjegyezte: nem tudja pontosan, mi a helyes megoldás,de az szerinte biztos, hogy „gyáva és gonosz cselekedet nem megsegíteni valakit, aki a függetlenségéért és az életéért küzd.”

(Borítókép: Iványi Gábor. Fotó: Karip Tímea / Index)