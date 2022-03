Halálos kórt terjeszt, és már itt van Magyarországon

Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője a Pénzcentrumnak adott interjújában beszélt arról, hogy megjelent hazánkban is az a kullancsfaj, amely a rendkívül veszélyes krími-kongói vérzéses láz vírusát terjeszti.

Kifejtette a virológus, hogy a WHO listáján potenciális világjárványként azonosítják a krími-kongói vérzéses lázat. A kutatók az 1960-as években találkoztak ezzel a megbetegedéssel Krímben és hasonlóval Kongóban. Egy ideig külön kezelték a kettőt, és a 90-es években derült ki, hogy ugyanazon kórokozóról van szó. Magas lázzal, izomfájdalommal, fejfájással indul, a későbbi fázisban bőrvérzést, a kapilláris erek szétesését okozhatja. A halálozási aránya rendkívül magas, 30 százalék. Fertőzött kullancs csípése útján terjed.

Jakab arra hívta fel a figyelmet, hogy a betegség kutatásába is nagy energiát fektetnek a pécsi laboratóriumban: vizsgálják a kullancsokat, más állatokat, rágcsálókat, illetve alapkutatásokat is végeznek a vírussal. Itt jegyezte meg a Pénzcentrum interjújában, hogy

Az első fázisban csak az állatok fertőződnek meg, a második lesz az, amikor humán megbetegedések is előfordulnak, de csak kis területeken, közösségekben jellemzőek, és egy idő után eltűnnek. Úgy működnek, mint egy vulkán, ami gázokat, gőzöket bocsát ki, akár kisebb földrengéseket is okozhat, de nem tör ki. Példának hozta fel a virológus az ebolát. A harmadik, amikor egy vagy több faktor egybenállása miatt kitör a kiindulási pontjáról, és elindul a világ körül.

Az iskolákban tanítani kellene a kullancsfajok által terjesztett betegségeket

Mielőbb el kell kezdeni a szervezett védekezést ez ellen a kullancsfaj (Hyalomma marginatum) ellen országos szinten is. Budapesten is találtak már több példányt, még ha megbetegedést nem is észleltek, viszont azt tudni kell, hogy ezt a kullancsfajt csak szakember képes felismerni, még háziorvosok sem nagyon tudják megkülönböztetni más fajoktól