Karácsony tanácsadója szerint az Orbán-rendszer a teljes autoritarizmus felé tart

Az Action for Democracy egy nemrégiben bejegyzett amerikai szervezet, amely többek között Magyar Tavasz néven kampányt indított, hogy a Nyugaton élő magyarokat szavazásra buzdítsa az áprilisi parlamenti választáson.

Újszerű, Amerikában bejegyzett, de globális szemléletű szervezet vagyunk, amely idővel Európában és másutt is próbál majd adományokat gyűjteni működésének, támogatásainak finanszírozására. Első lépcsőben a demokratikus erőket próbáljuk erősíteni »csatatérállamok«, köztük Magyarország választásain, mindenekelőtt a diaszpórák mozgósításával

– fogalmazott Korányi Dávid a Népszavának adott interjúban az Action for Democracy céljaival kapcsolatban.

Arról is beszélt, hogy Magyar Tavasz-kampányukkal információt adnak a diaszpórában élőknek, hogyan szavazhatnak, továbbá a részvétel növelése érdekében Londonban, Manchesterben, Berlinben, Münchenben, Bernben, Hágában és Bécsben „demokráciafesztivált” szerveznek, remélve, hogy a rendezvény kimozdítja az embereket otthonról a szavazófülkék felé is.

Nagyon nehéz meghatározni, hol kezdődik az autoriter modell

Korányi Dávid elismerte, a magyarországi választás ugyan valóban inspirálta a szervezet megalakítását, de céljai, feladatai jóval tágabbak. Azt is hozzátette: a tét nem kisebb, mint hogy ez a demokratikus világ ne szűnjön meg.

Míg az autokrata vezetők, mint Orbán, Trump vagy Bolsonaro, egyre szorosabbra fűzik a viszonyukat, a demokrácia védelmére felesküdött ellenfeleik sokszor elszigetelten dolgoznak, pedig együttműködésre lenne szükség köztük. Olyan nemzetközi szövetséget próbálunk kialakítani, amely a demokratikus mechanizmusok erősítésével ellen tud állni az autoriter politikai törekvéseknek

– fejtette ki Karácsony Gergely tanácsadója.

Szerinte nagyon nehéz meghatározni, hol kezdődik az autoriter modell, ebben rejlik a veszélyessége is.

Hiszen a jogi háttér még Oroszországban is biztosítja – elviekben – a bíróságok függetlenségét, a szabad választásokat, a média szabadságát. A gyakorlatban mégis ki tud alakulni olyan hatalmi kör, amely – akár a törvény betűjének betartásával – fokozatosan rátelepszik a társadalomra, és centralizált, tekintélyelvű kormányzást alakít ki. Ebben az értelemben az Orbán-rendszer a teljes autoritarizmus felé tart

– magyarázta Korányi Dávid a Népszavának.

Az emberekhez minél több hiteles információt kell eljuttatni

Úgy véli, Magyarországon is olyan félautoriter rendszer működik, ahol a demokrácia gyengülésének rendszerszintű kockázata is van.

EU- és NATO-tagország, nemzetközi szinten, a nyugati világ egysége szempontjából sem mindegy, milyen irányban megy tovább a választások után, különösen az orosz–ukrán háború fényében

– vélekedett Korányi Dávid. A Népszavának azt mondta: ma már valóban nem kizárt, hogy ha a hatalom megőrzése és az ország gazdasági-biztonsági elkötelezettségei szembekerülnek egymással, „Orbán rászánja magát, hogy a keleti kapcsolatokban bízva kivezesse az országot az unióból”.

Arra is kitért, hogy az emberekhez minél több hiteles információt kell eljuttatni. Ezért többek között az Action for Democracy erőforrásokkal támogatja a Nyomtass te is!-mozgalmat. Az ukrajnai háborúra is reagálni szeretnének: pénzügyi segítséget kívánnak nyújtani városi önkormányzatoknak az ukrajnai menekültek ellátásához, elszállásolásához, élelmezéséhez is, mert szerintük ezekben a kormány „szép szavakon túl nemigen jeleskedik”.

(Borítókép: Orbán Viktor 2022. március 9-én. Fotó: Fischer Zoltán / MTI)