Meghalt Oravecz Éva Csilla

A Nők Lapja szerint az újságírónő a múlt héten hunyt el. Oravecz Éva Csilla 18 éves kora óta foglalkozott újságírással, ezenkívül a pszichológia szakot is elvégezte az ELTE-n.

Újságírói pályafutását a Sport plusznál kezdte, ahonnan később a Népszabadság Magazinhoz került. A Nők Lapja szerint ezután több mint tíz éven át készített nagyinterjúkat a Playboy magazinnál, valamint tudósokkal közölt interjúkat az Interpress Magazinnál.

Mindig nyitott volt a világra – ez abból is látszott, hogy remek új témákat hozott be az értekezletekre. Figyelt, értékelt, rendszerezett és szintetizált: cikkeiből mindig kiderült valami új dolog vagy összefüggés. Segített eligazodni a mind kuszábbá váló hétköznapokban vagy akár a globális történésekben is, miközben írásai mindig érthetőek és sokszor szórakoztatóak voltak.