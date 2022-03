A kormány felkérése ellenére sem veszi át a Mol az árstop miatt bezárt benzinkutakat

Bár jelenleg több kút működtetésére is felkérte a Mol-t a kormány, a helyzetelemzést követően úgy látják, hogy a felsorolt térségekben biztosított az üzemanyagellátás. Az érintett kutak húsz kilométeres körzetében egy vagy több üzemelő töltőállomás is található. Ez azt jelenti, hogy az érintett kutak átmeneti üzemeltetése nélkül is jut elég üzemanyag minden helyi lakos számára vagy Mol, avagy versenytárs szolgáltatótól – közölte a társaság a 444 kérdésére.

Mint azt megírtuk, szakértői becslések szerint a hazai töltőállomások tizedét bedönti majd az árstop. Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője úgy számol, hogy legalább 200 kis benzinkutat dönt be a hivatalosan május 15-ig érvényben lévő árstop, mert vagy anyagilag ellehetetlenült a helyzetük, vagy úgy döntenek, hogy ez nem olyan piac, ahol hosszú távon lehet tervezhetően vállalkozást működtetni.

Három, 48 órán túl zárva tartó hazai töltőállomás ideiglenes továbbüzemeltetésére az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) már kirendelte a Mol-t. A három kút azért volt kénytelen bezárni, mert nem kapott üzemanyagot a Mol-tól, mint nagykereskedőtől. Ezek szerint azonban az olajtársaság megteheti, hogy bár a kormány kijelöli az átvételre, annak mégsem tesz eleget – írja a lap.

