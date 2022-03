A lassan egy hónapja tartó orosz-ukrán háborúban milliók kényszerültek arra, hogy otthonaikat hátrahagyva meneküljenek, akár más országba, akár csak országon belül olyan településre, ahol nem dúlnak a harcok. Bár Kárpátalja eddig megúszta a háborút, gyakran megszólalnak a légvédelmi szirénák, és a menekültek áradata innen is megindult. Az Index stábja Beregsurányban járt, ahol egy beregszászi cigány család elmondta, többször is visszafordították őket a határról, míg végül nehezen, de Magyarországra tudtak jönni. Meséltek céljaikról, letelepedési terveikről, és azt is elmondták, milyen a cigányság helyzete a határ menti városban.

