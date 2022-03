A rendőrség már az égből is figyel, csínján a közlekedési kihágásokkal!

Komplex közlekedésrendészeti ellenőrzéseket végeztek a rendőrök március 17-én Nógrád megyében, a 2-es, a 21-es és a 22-es főutakon. Az akcióról videós összefoglalót készítettek.

A közlekedésbiztonság javítását célzó akció célja ezúttal is a közúti közlekedési balesetek megelőzése és a szabályszegő járművezetők forgalomból kiszűrése volt

– írja közleményében a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök az akcióban bevetették a Készenléti Rendőrség drónját is, emellett a változtatható helyű Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pont (vhKKEP), valamint az úgynevezett FámaLézer sebességmérő eszköz is figyelte a szabályszegőket. És ha ez még nem lett volna elég, a rendőrök civil szolgálati autókban elhelyezett fedélzeti kamerákkal is ellenőrizték a közlekedőket.

A különleges módszer alkalmazásával sok szabályszegőt sikerült elcsípniük: 24 helyszíni bírságot és 8 közigazgatási bírságot osztottak ki, illetve 21 esetben közigazgatási eljárást is kezdeményeztek gyorshajtás miatt.