Gellért-hegyi igazságok, 2. rész

Miután helyszíni riportban számoltunk be arról, hogy a közelmúltban egy hűvös kora tavaszi napon nyomukat sem leltük a Gellért-hegyi tivornyáknak, bizonyítékokat kaptunk arról, hogy nyaranta a Filozófusok kertjében igenis rendszeresek a szervezett dorbézolások.

Békés budai zöldövezeti környezetben található a Filozófusok kertje a Gellért-hegy északnyugati lejtőjén. Nevét Wagner Nándor szobrászművész ott felállított szoborcsoportjáról kapta, amelynek tagjai – Jézus, Buddha, Lao-ce, Ábrahám, Ehnaton, Mahatma Gandhi, Bódhidharma és Assisi Szent Ferenc – békében megférnek egymás társaságában.

Egy korábbi riportunkban arról írtunk, hogy egy szerkesztőségünkbe érkezett levél szerint ezt a békés hangulatot gyakran kizárólag ezek a szobrok sugallják, mert a melegebb időjárás beköszöntével rendbontók jelennek meg a parkban, és verik fel a csendet, hangoskodásukkal, italozásukkal zavarva az arrafelé sétálók és a környék lakóinak nyugalmát.

Riportunkban azt is megírtuk, hogy ottjártunkkor mindennek nyomát sem tapasztaltuk, és a helyszínen készült fényképek is példás rendről tanúskodtak, valamint a környékbeli járókelők, sportolók, kutyasétáltatók és lakók sem panaszkodtak túlzottan a parkban duhajkodókra.

Pedig a szobrokat is ellopták

Írásunk megjelenését követően ismét levél érkezett a korábbi panaszostól, aki a riportot „egyoldalú szemléletűnek” minősítette, és hozzátette, hogy a probléma valódiságáról a nemsokára beköszöntő melegebb esték és éjszakák idején meggyőződhetünk.

Nos, könnyen lehet, hogy az időzítéssel volt a probléma, ám a kifogás és az ügy bemutatására vonatkozó kérés a hűvös tél végi, tavasz eleji időszakban érkezett, ennek tettünk eleget.

És ha már igazságkeresés. Kaptunk egy másik levelet is, méghozzá Kiss Sándortól, az Academia Humana Alapítvány elnökétől, akitől megtudtuk, hogy ennek a civil szervezetnek a közreműködésével került a Filozófiai kert szoborcsoportja a Gellért-hegy víztározó feletti parkjába 2001-ben, és arról is tájékoztatást kaptunk, hogy Wagner Nándor szobrászművész alkotásait a felállítása óta ők ápolják, népszerűsítik és rendszeresen takarítják a Főkerttel közösen.

Az alapítvány elnökének ismerős volt a cikkünkben idézett önkormányzati álláspont, amely kategorikusan cáfolja, hogy jelentős közrendvédelmi problémák lennének a környéken. Mint írja:

Hasonló válaszokat kaptunk az illetékesektől 2007-ben, amikor három szobrot elloptak. A szoborcsoport feletti sarokház biztonsági kamerájának felvételét nem használták fel a nyomozáshoz, holott látható volt rajta a szállításhoz felvonuló gépjármű. A tettes ismeretlen maradt.

Majd az alapítvány elnöke azzal folytatja, hogy amikor 2010-ben pótolták az ellopott szobrokat, annyit mégis sikerült elérniük, hogy felszereltek egy biztonsági kamerát, amely a víztározó ügyeletére van bekötve, és amely remélhetőleg ma is működik.

Márpedig ha az a kamera működik, akkor az általa készített felvételek igazolni tudják, hogy kétségtelenül előfordul bulizás a környéken,

sőt, sokszor ez az italozás a Filozófiai kert körgyűrűjén ülve történik, mert az évi 4-6 nagytakarítás során szinte mindig szedtünk össze a gránithoz vágott italosüvegek maradványait, üres italospalackokat a bokrok alól, a rengeteg csikkről és egyébről nem is beszélve. Például az sem volt azonosítható, hogy milyen esetekben és mikor történt, de szendviccsel többször „megkínálták” a szobrokat, bekenték az arcukat és a testrészeiket vajjal, zsírral, s utána a maradékot a szobor elé lazán leejtették.

A kert nevével is gondok vannak

A szoborcsoportot gondozó alapítvány elnöke mindezt a bejelentő igazának alátámasztására osztotta meg velünk, illetve azt is tőle tudtuk meg, hogy idén október 7-én egy kiállítással ünnepelik Wagner Nándor szobrászművész születésének századik évfordulóját, amelynek fő témája a Filozófiai kert lesz.

Helyesen tehát így kell megnevezni a helyszínt, annak ellenére, hogy a közbeszéd és a térképek általában Filozófusok kertjeként említik a parkot és a szoborcsoportot, amelynek párja 2009 óta Japánban, Tokió Nakano kerületében, a Filozófiai parkban áll. Erről fotót is kaptunk, amelyet most olvasóinknak is bemutatunk.

Fergeteges hangulat

Az éjszakai dorbézolások igazolására Kiss Sándor nem tudott ugyan konkrét fotókat küldeni, de sok bizonyító erejű hivatkozásra felhívta az Index figyelmét:

És végül: az egyik ilyen tavaly nyári program a Filozófusok kertjében a Gellért-hegy Salsa című esemény volt, amelynek reklámszövege így szólt:

„Szeretettel meghívunk minden salsa-bachata táncost egy hangulatos, esti táncestre a Gellért-hegyre, a Filozófusok kertje alatt lévő teraszra. 18:30–21:00-ig beindul a buli, salsazenék, bachatÁval fűszerezve! Fergeteges hangulat!”

Nos, vélhetően az ilyen és ehhez hasonlóan fergeteges hangulatú bulik zavarhatják a környék lakóinak nyugalmát. Nyaranta.

(Borítókép: A Filozófusok kertje szoborcsoport sárgult lombú fák alatt a Gellért-hegy oldalában 2020. október 22-én. Fotó: Jászai Csaba / MTI)