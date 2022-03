Egyelőre stabil a hazai energiaellátás, de készülnek vészforgatókönyvvel

A földgáz és a villamos energia iránti igényeket is maradéktalanul fedezik a hazai rendszerek – mondta a Magyar Nemzetben hétfőn megjelent interjúban Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) elnökhelyettese, jelezve azt is: Magyarország kiváló infrastruktúrával rendelkezik és földgáztartalékai is megfelelőek.