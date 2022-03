Újabb bombafenyegetés miatt szálltak fel a magyar Gripenek

A Honvédelmi Minisztérium hétfőn reggel közölte az MTI-vel, hogy egy Moszkvából Isztambulba tartó repülőgép a lengyel légtér felett kapott bombafenyegetést, amely miatt a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja elrendelte a magyar Gripenek felszállását. A török felségjelzésű gépet a magyar légtérbe érkezéskor a vadászgépek azonosították, majd a magyar–román határig kísérték, ahol elhagyta a magyar légteret. A Gripenek a gép a magyar légtérből való kilépése után a térségben maradtak és járőrfeladatot hajtottak végre, majd ezt követően tértek vissza a kecskeméti bázisra.

Szombaton szintén riasztották a Magyar Honvédség légvédelmi készültséget ellátó Gripenjeit, az éjszakai órákban egy Grúziából Lengyelországba tartó civil Airbus A321-es repülőgép miatt. A gép a román légtérben közlekedett, amikor bombafenyegetést jelzett a polgári légiirányítás felé. Az utasszállítót a román légierő gépei a román–magyar határig kísérték.

Arról pedig tíz napja számoltunk be, hogy Horvátországban március 10-én éjjel lezuhant egy olyan robotrepülőgép, amely a horvátok szerint Magyarországról lépett be országuk légterébe – ezt akkor az Indexnek megerősítette a Honvédelmi Minisztérium is. Szijjártó Péter külügyminiszter azt is elmondta: ezen kívül még két hasonló eset történt, amelyek miatt a Gripeneket akkor is riasztani kellett.

A háború eseményeit hétfőn is percről percre közvetítjük, cikkünket itt olvashatják .

(Borítókép: Gripen típusú vadászrepülőgépek légtérsértés elhárító képességének bemutatóján repülnek a kecskeméti Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatón 2021. augusztus 28-án. Fotó: Faludi Imre / MTI)