Nekitámadt a járókelőknek a debreceni Nagyerdőben egy 20 éves férfi

Egy húszéves férfi egy órán belül öt embert is bántalmazott Debrecenben. A rendőrök rövid időn belül elfogták.

A rendőrségre több bejelentés is érkezett vasárnap hajnalban arról, hogy egy férfi járókelőket bántalmaz Debrecenben, a Nagyerdőn. A rendőrök a helyszínen több sértettet is találtak, akik elmondták, hogy az elkövető minden előzmény nélkül beléjük kötött, majd ütlegelni kezdte őket. Először egy férfit bántalmazott, később két társaságnak is nekiesett. Válogatás nélkül ütött mindenkit, férfiakat és nőket egyaránt.

A rendőrök a pontos személyleírásnak köszönhetően fél órán belül elfogták a húszéves helyi lakost, és előállították a rendőrkapitányságra. A fékevesztett férfi gyanúsítotti kihallgatására már lecsillapodott, valamint részletes beismerő vallomást tett a nyomozóknak. Tettét azzal magyarázta, hogy az alkoholtól mindig ingerült lesz. A sértettek a bántalmazás miatt könnyű sérüléseket szenvedtek.

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya súlyos testi sértés kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást a gyanúsítottal szemben.

