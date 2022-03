Csatornaszörnyet vittek a pécsi állatkertbe

A Tettye Forrásház Zrt. MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták, hogy a városban és környékén szolgáltató cég „Ne etesd a csatornaszörnyet!” elnevezésű kampánya keretében készített embernagyságú installációval arra hívják fel a figyelmet, hogyan előzhető meg a csatornahulladékok keletkezése. A mindenféle, nem a szennyvízhálózatba való hulladékból létrehozott installáció elkészítése kapcsán felhívták a figyelmet arra, hogy az utóbbi években a fogyasztói szokások átalakulásával megváltozott a lefolyókba és toalettekbe kerülő szennyvíz összetétele is.

A legnagyobb gondot, a konyhai zsírok, olajszennyeződések mellett a nedves törlőkendők jelentik, amelyeket sokan a vécébe dobnak használat után. Ezek, jelezték, hiába van csomagolásukra írva, hogy lebomlók, egyszerűen nem töltenek ehhez szükséges hosszú hónapokat a hálózatban, ugyanakkor a zsíros szennyeződéseket magukba szívva, gombócba állva gyorsan olyan csomópontokhoz sodródnak, ahol könnyen eltömíthetik a rendszert. A tájékoztatás szerint a nem megfelelő csatornahasználat következményeivel naponta találkoznak a cég szakemberei Pécsen és környékén, emiatt pedig csak tavaly félezer dugulást, csatornahibát kellett elhárítani a baranyai megyeszékhelyen és környékén.

Zsírhegy bukkant fel Londonban

A kommüniké szerint a „csatornaszörnyek” mindenütt a világban komoly gondokat okoznak, például Londonban egy ilyen összeállt szenny felbukkanása után egy hónapig tartott a helyreállítás 2013-ban, 2017-ben pedig szintén a brit fővárosban egy 130 tonnás, 250 méter hosszú zsírhegy keletkezett. Pécsen is súlyos üzemzavarral fenyegetett és óriási kihívást jelentett a szakembereknek, amikor 2018 nyarán egy egytonnás csatornahulladék tömítette el a szennyvíztisztító telep fogadóaknáját. Az akkori hiba miatt a cég szakemberei másfél napig küzdöttek az összetömörült dugóval a nehezen hozzáférhető helyen, végül szigonyokkal és daruval emelték ki a különféle, nem csatornarendszerbe való dolgokból összeállt szennyeződést rendszerből - sorolták a kommünikében a gondokat. A közlemény szerint az állatkert új „lakóját” a nagyközönség a március 27-i családi rendezvényen is megismerheti, amelyen vizes játékokkal, kísérletekkel várják az érdeklődőket, akik el is keresztelhetik a vadaspark gyűjteményének legújabb "tagját".