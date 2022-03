Vlagyimir Putyin február 24-én hajnalban jelentette be, hogy „különleges katonai művelet végrehajtását” rendelte el a Donyec-medencében. Az orosz elnök egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy nem szerepel tervei közt Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog a „nácimentesítésre és a demilitarizálásra”.

Jójárt Krisztián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa szerint Putyin célja már ekkor világossá vált, a nácitlanítás alatt a Zelenszkij-féle ukrán politikai vezetés megdöntését, a rezsimváltás részeként pedig egy oroszpárti bábkormány hatalomra segítését helyezte kilátásba.

„Egy hónap távlatából az látszik, hogy az orosz vezetés ennek elérésétől nagyon messze van, és vélhetően ezt a cél fel is fogja adni. Helyette marad a beszédben is említett demilitarizáció, ami az ukrán védelmi potenciál jelentős csökkentését jelenti az ukrán fegyveres erők és a hadiipar pusztításán keresztül” – kezdte az Indexnek Jójárt Krisztián.

Február 24-én három fő hadműveleti irányban indult meg az előretörés: keletről, északról és délről. A Pentagon becslése szerint a háború első napján 160 rakétát lőttek ki Ukrajna egész területén található célpontokra, ami a szakértői vélemények alapján demonstratív célú támadásnak tekinthető, az oroszok nem használták ki minden képességüket, gondolván, hogy a sokkhatás és Zelenszkij likvidálása elég lesz az ukrán ellenállás megtöréséhez. Úgy tűnik, maga Vlagyimir Putyin is elhitte, hogy ez valóban egy, a Krím 2014-es annektálásához hasonló „különleges katonai művelet” lesz, és az erődemonstráció, a precíziós csapások és a légideszant erők megjelenése Kijev környékén gyors győzelemhez vezethet.

A biztonságpolitikai szakértő kiemelte, hogy míg eleinte egyértelműen a stratégiai fontosságú objektumokat, repülőtereket, katonai központokat, fegyverraktárakat célozták, addig mostanra a polgári infrastruktúra, civil lakóépületek is veszélybe kerültek, ezeknek a fejleményeknek pedig a béketárgyalásokon lehet komoly jelentősége, így ugyanis az oroszok a polgári szenvedések árán erőszakolhatják rá a politikai akaratukat az ukrán vezetésre.

Jójárt Krisztián szerint az elmúlt egy hónap eseményei alapján csak nagyon óvatos következtetéseket vonhatunk le az orosz és az ukrán haderő felkészültségéről, állóképességéről. Az összkép ugyanakkor azt mutatja, hogy a 2014 óta bekövetkezett nagyon jelentős haderőreformoknak és a nyugati kiképzésnek köszönhetően az ukránok rendkívül felkészültek, kreatívak. Nagyfokú autonómiával rendelkeznek harcászati szinten, melynek eredményeként gyors, hatékony, rajtaütésszerű támadásokat hajtanak végre.

Ezzel szemben az orosz hadsereg sokkal inkább központosított, ezzel magyarázható, hogy több tábornokuk is áldozatul esett, hiszen fizikailag is ott kell lenniük a frontvonal közelében. Szintén óriási probléma, hogy az egységek gyakran nyílt kommunikációs eszközökön, mobiltelefonon kommunikálnak egymással titkosított katonai rádiók helyett. Elképzelhető, hogy vagy nem áll elegendő ilyen eszköz a rendelkezésükre, vagy azok nem megbízhatóak, ezért kényszerülnek rá arra, hogy nem védett kommunikációs eszközöket vegyenek igénybe. Míg a háború során tehát kevésbé ügyelnek a műveleti biztonságra, addig egyre inkább úgy tűnik, hogy az orosz vezetés a titoktartás oltárán feláldozta a hadműveleti tervezést, a fogságba esett orosz katonák egyöntetűen azt vallják, hogy a támadás előtti napon szembesültek azzal, hogy be kell vonulni Ukrajnába. Ennek következtében nincs megfelelő koordináció a légi, a szárazföldi, és a haditengerészeti erők között, mintha nem lenne a műveletnek egy átfogó, egységes parancsnoka. A támadás lelassulása az elmúlt hetekben pedig arra utal, hogy logisztikai problémákkal is küzdenek