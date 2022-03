Most még jó, de a jövő hétfő fordulópont lesz

Mint írják, csütörtök estétől péntek reggelig is derült marad az ég, csapadék nem lesz. Estétől a szél mindenütt mérséklődik;

hajnalra általában mínusz 3 és plusz 5 fok közé csökken a hőmérséklet, de a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb,

a magasabban fekvő tájakon, illetve a nagyobb városokban enyhébb idő is lehet. Péntek napközben többnyire derült időre számíthatunk a keleti megyékben gomolyfelhőkkel, csapadék nem lesz; délután 15 és 20 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Péntek éjjel néhol párássá válik a levegő, majd derült idő várható, de a keleti megyékben fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják a napsütést, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hajnali órákban általában mínusz 1 és plusz 4 fokot mérhetünk, de a fagyzugos részeken pár fokkal hidegebb, a magasabban fekvő helyeken melegebb is lehet. A csúcsértékek 16 és 20 fok között alakulnak szombaton.

Vasárnap a keleti országrészben erőteljesebb gomolyfelhő-képződés valószínű, másutt kevesebb felhő lesz az égen, de több órára mindenütt kisüt a nap. Északkeleten egy-egy jelentéktelen zápor előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 7 fok között alakul, a fagyzugokban hidegebb is lehet. Délután 16 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk.

Jövő héten 24 fok is lehet

Hétfőn többórás napsütés valószínű, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Az esti óráktól záporok előfordulhatnak. Eleinte a délnyugati szél többfelé megélénkülhet, néhol meg is erősödik, majd az északi megyékben északnyugatira fordul és egy-egy viharos lökés is lehet. A minimum-hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul, a fagyzugokban gyenge fagy is lehet.

A maximum-hőmérséklet 19 és 24 fok között várható.

Kedden erősen felhős lesz az ég, többfelé alakulhat ki eső, zápor. Az északnyugati szél helyenként megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9, míg a maximum-hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul.

Szerdán erősen felhős idő valószínű, többfelé lehet csapadék, érdemi mennyiségben a keleti és a déli megyékben. Az északi, északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Hajnalban általában 0 és 5 fok közötti értékeket mérhetünk, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. Kora délután 8 és 14 fok valószínű.

