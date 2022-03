Szijjártó Péter: Humanitárius katasztrófával szembesülünk

A külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban, az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén felszólalva fejtette ki a magyar kormány álláspontját.

Szijjártó Péter azzal kezdte felszólalását: ha bárki ebben a szobában pár hónappal ezelőtt megkérdezte volna, hogy a jövőben lesz-e háború Európában, a legtöbben azt válaszolták volna, hogy nem. Most mégis a XXI. század első európai háborúja zajlik.

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország teljes mértékben tisztában van azon tragikus következményekkel, amelyeket a rendkívül komoly háborús helyzet okoz.

Nemcsak tudatában vagyunk ezeknek, hanem szembe is kell néznünk a kihívásokkal.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy minden egyes perc, amely háborúval telik, közvetlen biztonsági veszélyt és kockázatot jelent Magyarországnak, az ország békét akar, a kormány felelőssége garantálni, hogy nem keveredünk háborúba. A tárcavezető újra egyértelművé tette, hogy Magyarország katonákat és fegyvereket sem küld Ukrajnába, ahogy azt sem engedélyezik, hogy halált okozó fegyvereket szállítsanak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

Humanitárius katasztrófával szembesülünk, több mint ötszázezer menekült érkezett Magyarországra.

Szijjártó Péter világossá tette, hogy Magyarország minden Ukrajnából menekülőt befogad, ételt, vakcinát és egészségügyi ellátást biztosítanak nekik, a hosszú távon maradók munkát is kaphatnak. A külügyminiszter szerint szívszorító látni a Magyarországra érkező szétszakadt családokat, az Ukrajnában maradt édesapáknak a hadsereghez kell csatlakozniuk. A politikus arra is emlékeztetett, hogy a kelet-ukrajnai konfliktus miatt már 2015 óta ukrán gyerekeket látnak el Magyarországon.

Kitért arra is, hogy Lengyelországba még több menekült érkezik, mégis pont ez a két ország az, amelyektől megvonták az uniós pénzügyi forrásokat.

Szijjártó Péter arról is beszélt New Yorkban, hogy logisztikai bázist hoztak létre Magyarországon, ahonnan a nemzetközi intézmények humanitárius akcióit támogatják. Kiemelte, hogy a fegyverszállítmányok tiltására vonatkozó döntésük is hozzájárult a központ megvalósításához, így biztonságos környezetet tudnak nyújtani a humanitárius szervezeteknek.

A külügyminiszter végül rögzítette, hogy több veszélyes ajánlás megjelent, például a repüléstilalmi zóna létrehozása vagy békefenntartó erők Ukrajnába küldése, de a háború eszkalációját mindenáron el kell kerülni.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az orosz–ukrán háború eseményeit, pénteki percről percre frissülő hírfolyamunkat itt találja.

(Borítókép: Szijjártó Péter. Fotó: Papajcsik Péter / Index)