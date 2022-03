Zelenszkij beavatkozott a magyar választási kampányba Budai Gyula szerint

„Miközben Magyarország és a magyar emberek segítenek a háború elől menekülő ukrán állampolgároknak, Zelenszkij ukrán elnök nyíltan beavatkozik a magyar választási kampányba, a baloldali ellenzék mellett” – így reagált Facebook-oldalán Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő az ukrán elnök Európai Tanács előtt mondott beszédére, melyben többek közt azt mondta Orbán Viktornak címezve, hogy „el kell döntenie, kivel van”.

Mint ismert, az Egységben Magyarországért ellenzéki összefogás orosz agresszió elleni tüntetésén Márki-Zay Péter „Putyin bérenceként” emlegette a magyar miniszterelnököt, és felelőssé tette őt mindazért, ami Ukrajnában történik.

Arról is beszámoltunk , hogy a fent említett beszédre Rákay Philip szintén reagált, a kormánypárti influenszer a Facebook-oldalán azt kérdezte: „Nem szégyelled magad, Zelenszkij?”

Orbán Viktor ennél óvatosabban nyilatkozott, egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy megérti Zelenszkij kéréseit, de neki akkor is magyarok érdekeit kell képviselnie, „és nem az ukránokét vagy az oroszokét”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is hasonlóan fogalmazott a beszéddel kapcsolatban, hozzátéve azt is, hogy „a stílusról inkább most ne is beszéljünk”.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszél Kijevben 2022. március 18-án. Fotó: MTI / AP / Ukrán elnöki sajtóhivatal)