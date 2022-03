Drogügyletbe keveredhettek Szabó Tímea kampányemberei?

Kokainról és 300-400 millió forint Magyarországra csempészéséről is szó esik az Anonymus-maszkos alak által szombaton nyilvánosságra hozott felvételen. A gyanús üzelmekben Szabó Tímea óbudai ellenzéki jelölt kampányában dolgozó személyek is érintettek lehetnek.

Minden eddiginél döbbenetesebb videóval jelentkezett az Anonymus-maszkos alak szombaton, aki ezúttal egy olyan hangfelvételt hozott nyilvánosságra, amelyen két férfi beszélget, akik közül az egyiket Fischer Lászlóként azonosított.

Lassan kezdenek a fejükhöz kapni az érintettek, és bár még mindig tagadnak, talán már megértették, hogy nem fogják megúszni a stikliket

– mondta a hangfelvételt felvezető szövegében a szivárogtató.

Fischer Lászlóról tudni kell, hogy van egy közös Sight-Tech Hungary Kft. nevű vállalkozása Kiss László III. kerületi DK-s polgármester feleségével.

A szombati felvétel Patek Gábor neve említésével kezdődik, aki – az Anonymus-maszkos alak állítása szerint – már több, általa nyilvánosságra hozott videón és hangfelvételen is szerepelt. Egyszer egy vastag köteg pénzt vett át egy borítékban, egy minapi beszélgetésben pedig azzal dicsekedett, hogyan juttattak lakásokat egy ingatlanmutyi keretében Szaniszló Sándor XVIII. kerületi DK-s polgármesternek készpénz helyett. Patek Gábor egyébként onnan is ismert, hogy korábban a kispesti önkormányzatnál volt a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetője, és egy ideig Gajda Péter szocialista polgármester kabinetfőnökeként is tevékenykedett.

A szombaton nyilvánosságra hozott hangfelvételen beszélő két férfi egyike – vélhetően Fischer László – arról beszél, hogy Szabó Tímea kampányán dolgoznak, ami sok pénzt emészt fel, mert szórólapokra, újságra és egyebekre kell költeniük.

A beszélgetés egy további szakaszában szóba kerül Deák Róbert, aki „mondta, hogy lenne egy nagyobb dolog”. A két férfi beszélgetéséből aztán az is kiderül, hogy pénzről van szó, méghozzá „szabad szemmel jól látható” összegről.

Deák Róbertnek van egy RF Production Hungary Kft. elnevezésű közös reklámügynöki tevékenységet végző vállalkozása Fischer Lászlóval, amit nem sokkal a 2019-es önkormányzati választások után alapítottak. A Mediaworks Hírcentruma korábban kiderítette, hogy ez a cég több jelentős megrendelést is kapott a Kiss László DK-s polgármester által vezetett III. kerületi önkormányzattól. Mindennek ismeretében hihetően hangzik, hogy Fischer László az Óbudán közös ellenzéki jelöltként induló Szabó Tímea kampányában is érintett lehet.

A felvételen beszélők kifejtik, hogy Marbelláról kellene behozni jelentős összegeket, és azon tanakodnak, miként lehetne ezt a legkisebb feltűnést keltve és a legbiztonságosabban kivitelezni. Érthető a spekulálás, hiszen nem sokkal később azt is megemlítik, hogy kanyaronként 300-400 millió forintról van szó. Ugyanis „ezek valamit hoznak be a tengeren túlról, és annak az ellenértékét itt kapják meg”.

Remélem, nem ilyen drog vagy akármi cucc

– mondja az egyik férfi, mire társa azt válaszolja:

Hát ne reménykedjél.

Majd hozzáteszi:

Az a lényeg, hogy ott van a pénz és annak ide kell jönnie.

Ezután elmondja, szerinte kokainról van szó, amit kilószámra hoznak be hajóval Európába.

A két férfi ezután megbeszéli, hogy milyen csapatokat szerveznek, akik behozzák majd a pénzt Spanyolországból.

Onnan kell ide elhozni... hozzám, vagy valahova, ahol-ahol majd megjelenik

– zárja a beszélgetést az a férfi, akit az Anonymus-maszkos alak Fischer Lászlóként azonosított.

A felvétel kapcsán megkerestük a III. kerületben az ellenzék jelöltjeként induló Szabó Tímeát, hogy megtudjuk, ismeri-e Fischer Lászlót és valóban dolgozik-e a férfi vagy annak cége a kampányán. Arra is rákérdeztünk, hogy felismeri-e valamelyik férfi hangját a hangfelvételen. Amint választ kapunk kérdéseinkre, frissítjük cikkünket.

