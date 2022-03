Lázár János: Minden fideszes együttérez az ukránokkal, de a kormánynak meg van kötve a keze

Nincsenek országos politikai ambícióim, azzal szeretnék foglalkozni, hogy milyen ország lesz Magyarország tíz év múlva – mondta Lázár János. A korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter a HVG-nek úgy nyilatkozott, hogy szerinte lehet tovább erősíteni egyszerű többséggel is, hogy Magyarországon a vállalkozások, a gazdasági szereplők egy nagyobb része a nemzeti függetlenség és a nemzeti önállóság mellett álljon.

Mint mondta: „rengeteg olyan terület van, ahol bőségesen van tennivaló”. Példaként említette az energetikát, amelyben a magyar kis- és középvállalkozók is szerepet kaphatnak. A fideszes politikus arra a kérdésre, hogy szerinte nem túl nagy-e a függőség az energiaellátásban az oroszoktól, azt válaszolta: „dehogynem”.

– jelentette ki Lázár János. Az olaj- és a gázellátás ügyében úgy fogalmazott, alapvetően az árak szabtak határt a mozgásterüknek. Elmondása szerint déli irányból drágábban tudnánk vásárolni nyersanyagot.

Teljesen világos, hogy Közép-Európában, Németországban és Európa bármelyik országában, ahol erős az ipar, ott az iparnak szüksége volt és szüksége is van az olcsó orosz energiára

– szögezte le a politikus, aki szerint ez jelenti az európai ipar versenyképességét. Kiemelte, hogy a háborús helyzetben nagyon nehéz kérdés az energetika. Azonban – mint mondta – egy magyar politikusnak a magyar érdeket kell nézni. Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kapcsolatban úgy foglalt állást, hogy „amit mostanában csinál, az nem túl biztató”.

– mondta, majd az újságíró kérdésére azt mondta: „ha magát az boldoggá teszi, akkor agresszornak tartom (Putyint)”. Nagyon súlyos problémának nevezte, hogy megtámadtak egy olyan országot, amely független akar lenni.

Örülök, hogy az Európai Unió most minden olyan ország mellett kiáll, amely független akar lenni, mert ha Ukrajnának jár a függetlenség és a szabad döntési jog, hogy hogyan akarnak élni, akkor Magyarországnak is jár, és Lengyelországnak is