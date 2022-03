Szerdán 16 óráig, azaz még három napig kérhet a szavazáshoz mozgóurnát a helyi jegyzőtől levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán a mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár. Ezt követően csak személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással lehet a kérelmet benyújtani – számolt be az MTI.

Az a választópolgár, aki szerepel a szavazóköri névjegyzékben, de egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása (ideértve a házi vagy reintegrációs őrizetben lévőket is) miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le szavazatát, mozgóurnát kérhet.

Hozzáteszik: jogszerűen kérhető mozgóurna akkor is, ha a választópolgár például koronavírus-fertőzés miatt házi karanténban van, de a pusztán kényelmi okra vagy munkavégzésre hivatkozó kérelmeket a választási irodák elutasítják. Ugyanakkor kiemelik: a mozgóurna iránti kérelemnek az érintett személyazonosító adatain túl tartalmaznia kell az igénylés okát is, illetve a címet, ahová a választópolgár a mozgóurnát kéri.

A kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül, a www.valasztas.hu oldalon március 30-án, szerdán 16 óráig lehet benyújtani. A helyi választási irodához a kérelmet személyesen április 1-jén, pénteken 16 óráig lehet benyújtani, vagy ügyfélkapus azonosítással a szavazás napján 12 óráig.

Be lehet nyújtani a mozgóurna iránti kérelmet az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz (szszb) is a szavazás napján, április 3-án 12 óráig, meghatalmazott útján. Ha a mozgóurna iránti kérelmet a választópolgár saját kezűleg írta alá, akkor azt a választópolgár helyett bárki beviheti az szszb-hez, meghatalmazást nem kell kérni. Ha a választópolgár helyett meghatalmazott írta alá a kérelmet, csatolni kell a kérelemhez a meghatalmazást is – írják.

A választópolgár április 1-jén, pénteken 16 óráig kérheti, hogy a korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik címre kapjon mozgóurnát, vagy hogy a korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson.

A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki – a szavazókör területén belül – az azt igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.