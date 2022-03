A magyar politika amazonjai, akik a parlamentbe készülnek

Több felmérés és kutatás is foglalkozott az elmúlt években a nemek arányával a politikai döntéshozatalban, bár túlnyomórészt továbbra is férfiak töltik meg a politika világának arénáit, a nők szerepe is egyre markánsabb és meghatározóbb. Ez a magyar politikára is igaz, az országgyűlési képviselők többsége férfi, ugyanakkor a legismertebb politikusok között találjuk a nőket. Idén március 10-én Magyarország legfőbb közjogi méltóságának, köztársasági elnöknek választotta meg a parlamenti többség Novák Katalint, aki így hazánk első női államfője lesz.

Mostani összeállításunkban olyan politikusnőket sorolunk fel még, akik stabil vagy feltörekvő szereplői a magyar politikának, és esélyesek arra, hogy az április 3-i választáson parlamenti mandátumhoz jussanak.

A harcos

Az egyik legismertebb ellenzéki parlamenti amazon, akinek ezért a legtöbb kormánypárti támadást is el kell viselnie, de mindig kész visszaütni: Szabó Tímea, a Párbeszéd női társelnöke, a párt parlamenti frakcióvezetője.

Közéleti tevékenysége már a pártpolitizálás előtt is volt, a parlamentbe először 2010-ben került be az LMP országos listájának 6. helyéről. A 2013-as szakadás után a Párbeszéd Magyarországért pártban folytatta tovább, amely a 2014-es választás előtt a Bajnai Gordonhoz köthető Együtt 2014 formációval lépett szövetségre. Szabó Tímea 2014-ben is listás helyről szerzett parlamenti mandátumot.

Kövér Lászlóval több emlékezetes csatája volt a most lezáruló ciklusban, a házelnök tavaly egy rekordbírsággal is „megajándékozta”. A napokban röviden meginterjúvolta Németh Zsoltot, a Fidesz frakcióvezető-helyettesét, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnökét, és megkérdezte tőle, miért írta ki a közösségi oldalára, hogy „Ruszkik, haza!”.

A budapesti választókerületeket ismertetve – az ajánlásgyűjtés időszaka előtt – már megírtuk a Csata tér 106. választási blogunkban, hogy a főváros 10-es számú országgyűlési egyéni választókerületében (székhelye: III. kerület) indul.

Szabó Tímea a 2018-as választáson is ebben a választókerületben szerzett egyéni mandátumot. A párbeszédes politikusnő az Egységben Magyarországért ellenzéki összefogás közös listájára is felkerült, a 93. helyre. Nem éppen befutó hely, de Szabó Tímea inkább az egyéni győzelemre hajt a választókerületében. Kormánypárti ellenfele: Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer volt polgármestere. Rajtuk kívül még öten indulnak a választókerületben: Poteczki Imre (a Gattyán György-féle Megoldás Mozgalom), a DK-ból kilépett Rózsa László Péter (Valódi Demokrata Párt), Müller Anita (a Gődény György-féle Normális Élet pártja), Budai Sándor (Magyar Kétfarkú Kutya Párt), Katona Miklós (Mi Hazánk).

A tapasztalt

Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese és országgyűlési képviselője az egyik legtapasztaltabb ellenzéki politikusnő.

Az MSZP-ben kezdte a politizálást, 2002-től országgyűlési képviselő, 2010 előtt a Honvédelmi Minisztérium államtitkára is volt, azóta is aktívan megszólal honvédelmi ügyekben, többször volt tagja a parlament honvédelemmel foglalkozó szakbizottságának. 2011-től a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció politikusa, 2013-tól a párt alelnöke. 2010 és 2011 között a Nemzetbiztonsági bizottság elnöki posztját is betöltötte. 2014-ben és a 2018-ban is listáról jutott be a parlamentbe.

Most sem bízott semmit sem a véletlenre, az Egységben Magyarországért ellenzéki összefogás közös listáján a 10. helyen szerepel, ami azt is jelenti, hogy biztosan ott lesz a következő Országgyűlésben. A programírásnál Vadai Ágnes volt az ellenzéki összefogás szakpolitikai kabinetvezetője a honvédelem témájában, februárban Márki-Zay Péterrel számoltak be a közös elképzelésekről.

Az alkalmazkodó

Kunhalmi Ágnest, az MSZP női társelnökét a napokban főként amiatt idézték a magyar sajtóban, hogy az Oroszország elleni nyugati szankciókat érintően arról beszélt, „Orbán jól váltott ebben az éles helyzetben”. A szocialista politikus azonban már a kétezres évek eleje óta jelen van a politikában.

2010 előtt volt MSZP-s önkormányzati képviselő is, 2014-ben került először a parlamentbe listáról. Többnyire oktatásügyben képviselte a pártját. Az MSZP-ben jól alkalmazkodott, több pozíciót betöltött már, és mindig felfelé vezetett az útja a szocialista pártban: volt elnökségi tag, budapesti elnök, választmányi elnök, 2020 szeptemberétől pedig társelnöke a pártnak.

Szintén megírtuk korábban a Csata tér 106. választási blogunkban, hogy Budapest 15-ös számú országgyűlési egyéni választókerületében (székhelye: XVIII. kerület) indul az Egységben Magyarországért ellenzéki összefogás jelöltjeként. Kunhalmi Ágnes ebben a választókerületben nyert 2018-ban egyéni mandátumot, erre most is esélyes. A választókerületben indul még: Lévai István Zoltán (Fidesz–KDNP), Árvai Csaba (Mi Hazánk), Tabi Tünde (Megoldás Mozgalom), Szokor Márton (Magyar Kétfarkú Kutya Párt), Sinka Zoltánné (Normális Élet Pártja), Juhász István (független).

Kunhalmi Ágnes az Egységben Magyarországért ellenzéki összefogás közös listáján a 140. helyet kapta, ami azt jelenti, hogy a szocialista politikus mindenképpen az egyéni győzelemért küzd.

Az aktivista

Szél Bernadett nagy utat járt be, és bár jelenleg papíron nincs pártja a független országgyűlési képviselőnek, mégis maga mögött tudhatja az ellenzéki összefogást alkotó pártok támogatását.

A pártpolitizálást 2010-ben kezdte az LMP-ben, 2012-ben (Kaufer Virág helyére), majd 2014-ben is listáról került a parlamentbe, 2013 és 2018 között a párt női társelnöke, a 2018-as országgyűlési választáson az LMP miniszterelnök-jelöltje volt. Abban az évben a Forbes őt választotta a 9. legbefolyásosabb magyar nőnek a közéletben. Négy évvel ezelőtt is listáról szerzett mandátumot, de 2018 őszén kilépett az LMP-ből, azóta független képviselő.

Az ellenzék zöld- és klímapolitikai kabinetvezetője, a parlamenti munkán kívül rendszeresen szervezett tüntetéseket és megmozdulásokat, nemrégiben terjedelmes interjút adott az Indexnek.

Pest megye 2-es számú országgyűlési egyéni választókerületében (székhelye: Budakeszi) indul az április 3-i választáson. Legerősebb riválisa a Fidesz–KDNP színeiben mérkőző Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára (vele is interjút készítettünk). Továbbá ebben a választókerületben indul még: Jakab Edina (Magyar Kétfarkú Kutya Párt), Kerekes Erzsébet (Normális Élet Pártja), Bogó Dániel László (Megoldás Mozgalom), György József (Mi Hazánk). A Csata tér 106. választási blogunkban ITT írtunk a választókerületről.

Szél Bernadett az Egységben Magyarországért ellenzéki összefogás közös listáján jelképesen a 206. helyet kapta.

A radikális

Dúró Dóra már húszéves kora előtt elkezdett politizálni a Jobbikban, gyorsan a párt egyik legismertebb arcává vált. A 2010-ben és a 2014-ben kezdődő országgyűlési ciklusnak is a legfiatalabb országgyűlési képviselője volt, a hagyományoknak megfelelően korjegyzőnek választották, akárcsak 2018-ban. Többnyire oktatási és kulturális területen tevékenykedett.

A Jobbik pártszakadását követően kilépett a pártból, mandátumát függetlenként megtartotta, majd Toroczkai László vezetésével megalakították a Mi Hazánk Mozgalmat 2018 nyarán. Dúró Dóra a radikális párt elnökhelyettese lett. A most lezáruló ciklusban talán azzal keltette a legnagyobb figyelmet, hogy 2020 őszén egy sajtótájékoztató keretében ledarálta egy iratmegsemmisítőben a Meseország mindenkié című könyvet.

A választási kampányban leginkább a járványügyi szabályok és korlátozások – az általuk nevezett „Covid-diktatúra” – ellen szólalt fel és szervezett tüntetéseket a Mi Hazánk. Dúró Dórával februárban készítettünk nagyinterjút, legutóbb az Index Kibeszélő című műsorában kérdeztük.

A képviselőnő következetes, mert már 2014-ben és 2018-ban is Budapest 6-os számú országgyűlési egyéni választókerületében (részben a VIII. és a IX. kerület) indult, ahol most is. Nincs könnyű helyzetben, mert itt mérkőzik meg az összellenzéki Jámbor András és a kormánypárti Sára Botond is. Továbbá ebben a választókerületben indul Döme Zsuzsanna ferencvárosi alpolgármester, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyik alapítója és társelnöke. A Normális Élet Pártjának is van jelöltje: Haga Béla.

Dúró Dórának nagyobb bejutási lehetőséget biztosíthat, hogy a Mi Hazánk országos listáján a második helyen van, ehhez azonban a radikális pártnak meg kell ugrani a parlamenti küszöböt.

A sokoldalú

Varga Judit igazságügyi miniszter az előzőekhez képest akár kakukktojásnak is tekinthető, nemcsak azért, mert kormánypárti politikusról van szó, hanem azért is, mert eddig még nem volt parlamenti képviselő. Most azonban a Fidesz–KDNP országos listájának a 30. helyén szerepel, és kétségkívül – leszámítva az államfőnek választott Novák Katalint – ő a kormányoldal legismertebb, illetve legnépszerűbb női politikusa.

Varga Judit igyekszik is megmutatni sokoldalúságát a közösségi médiában: szerető családanya, több nyelven beszél, szereti a focit, tud dekázni, zongorázik, hegedül, célra tart a lőtéren, ha kell, harcosan megvédi a kormány álláspontját jogállamisági ügyekben. Ellenzéki oldalról a Pegasus- és a Völner-ügyben érték a legkomolyabb kritikák, illetve támadások.

A politikához még az Európai Parlamentben került közel a jogászvégzettségű Varga Judit, éveken át volt politikai tanácsadó, majd 2018 tavaszán nevezték ki az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárrá, alig egy évvel később már elfoglalhatta az igazságügy-miniszteri széket.

A Forbes magazin szerint 2022-ben a 4. legbefolyásosabb női közéleti szereplő Magyarországon. Borítékolható, hogy a Fidesz–KDNP politikai vonzáskörében mindenképpen látható lesz még valamilyen pozícióban az április 3-i választás után is.

Az influenszer

Juhász Hajnalka, a KDNP alelnöke, a kereszténydemokraták női arca a Fidesz–KDNP országos listájának 39. helyéről szerzett először mandátumot 2018-ban, ebben a ciklusban a Külügyi bizottság egyik alelnöke volt. Hasonlóan Varga Judithoz, jogászvégzettségű, tanácsadóként ő is megjárta az Igazságügyi Minisztériumot. 2019 és 2020 között Magyarország humanitárius segítségnyújtása nemzetközi kapcsolataink fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztosként tevékenykedett.

Juhász Hajnalka aktívan használja a közösségimédia-platformjait, rendszeresen beszámol a kormányzati döntésekről, és kommentálja is azokat, napról napra lehet végigkövetni a képviselői munkáját a Facebookon és az Instagramon (bár ezzel közel sincsen egyedül a politikában), ráadásul a politika és az ízek világát is össze tudja hozni.

„A politika ízei” címmel videósorozatot indított a KDNP-s politikus a YouTube-on. Juhász Hajnalka vendégei voltak többek között: Hollik István (ez a legutolsó, 4 hónappal ezelőtt), Németh Zsolt és Deutsch Tamás is. A csatornáján a környezetvédelemmel (pl. szemétszedési akció) és a parlamenti munkával kapcsolatban is találhatók videók.

A Fidesz–KDNP országos listáján most a 38. helyen indul a választáson.

A kezdő

Noha a Fidelitasban már bontogatta szárnyait, Koncz Zsófiának egy tragédia szolgáltatott okot arra, hogy bizonyítsa rátermettségét és megküzdjön a politika első vonalába való bekerülésért. A motorbalesetben meghalt Koncz Ferenc országgyűlési képviselő lányaként ringbe szállt apja örökségéért Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os számú országgyűlési egyéni választókerületében (székhelye: Tiszaújváros) a 2020-as őszi időközi választáson.

Az ellenzéki összefogás pártjainak ez a választás volt a főpróba, közös jelöltet indítottak a jobbikos Bíró László személyében, ám végül Koncz Zsófia megőrizte a mandátumot a kormányoldalnak. A választási győzelme után interjút készítettünk a fiatal politikusnővel, akinek a neve egy évvel később felmerült mint a nagyobbik kormánypárt egyik esélyes alelnök-jelöltje. Alelnök nem lett, de ő volt a Fidesz tisztújító kongresszusának a háziasszonya.

Az április 3-i választáson ismét megvédheti „örökségét”, ellene indul az Egységben Magyarországért jelöltje, Jézsó Gábor, valamint ebben a választókerületben mérkőzhet még meg Macskás József (független), Molnár Sándor (Normális Élet Pártja), Veszprémi Ádám (Megoldás Mozgalom) és Papp György (Munkáspárt/ISZOMM) is. A Fidesz–KDNP országos listáján Koncz Zsófia az 55. helyet kapta.

(Borítókép: Index)