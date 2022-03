Kellemetlen ügyek nehezítik az ellenzéki jelölt kampányát

Visszaélhetett a cégének megítélt uniós támogatással Vajda Zoltán, az ellenzéki összefogás kertvárosi jelöltje – értesült az Index. A politikusnak már 2018-ban is akadtak kellemetlenségei a választáson, és a mostani kampányban sem ez ez első zavaros ügy, ami megnehezíti a helyzetét.

Lapunk információi szerint visszaélhetett az uniós támogatásokkal Vajda Zoltán, az ellenzéki összefogás kertvárosi jelöltje, akinek cége, a Fest Hetek Kft. 2012-ben angol nyelvi képzésre nyújtott be EU-s pályázott.

Meg is ítéltek a tíz hónapos tanfolyamra Vajda Zoltán vállalatának 3 384 592 forintot, ugyanakkor a pályázati feltételek teljesítése már nem biztos, hogy megfelelően sikerült az ellenzéki jelölt cégének.

A jelenléti íveken ugyanis maga Vajda Zoltán is szerepel, akinek már 2012-ben is felsőfokú nyelvtudása volt, és ráadásul angol nyelven is oktat egyetemi képzésben, így neki aligha volt szüksége a tanfolyamra.

Megkerestük Vajda Zoltánt, hogy megtudjuk, miért vett részt ő is a tanfolyamon, vagy miért tüntették fel a nevét a tanórák jelenléti ívein. Amint választ kapunk kérdésünkre, frissítjük a cikkünket.

Nem ez az első kellemetlen eset, ami megnehezíti Vajda Zoltán választási kampányát. Az Index írta meg, hogy az ellenzéki jelölt egyik legfőbb támogatója, Csizmazia Ferenc XVI. kerületi szocialista elnök, az Albán utca 21. alatti mintegy 200 négyzetméteres, volt mszp-s pártszékházat úgy vette meg mindössze 16 millió forintért a Gyurcsány-kormány idején, hogy előtte pártja helyi szervezete 20 millió forintért felújította az épületet. Vajda Zoltán pedig még csak nem is reagált az ügyre annak kipattanása óta.

Az ellenzék kertvárosi jelöltjének már a politikai pályafutása megkezdésekor is gondjai akadtak. 2018-ban ugyanis hamis neveket szerepeltettek az aláírásgyűjtő ívén, méghozzá a Fővárosi Főügyészség határozata szerint annyit, hogy ezeket nélkül nem is lett volna meg a jelöléséhez szükséges számú aláírása Vajda Zoltánnak.