Orbán Viktor: A választás tétje, hogy kimaradunk-e a háborúból, vagy belesodródunk

Győrben járt hétfőn kampánykörútja legújabb állomásán Orbán Viktor – adta hírül az MTI. A miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében elmondta, hogy a háború kitörésével megváltozott a választás tétje. A kormányfő szerint a választás tétje azért nőtt meg, mert a jobb- és baloldali pártok nem ugyanúgy és nem egyformán, hanem különböző módon reagáltak a háborúra.

A mi álláspontunk teljesen világos: ez egy ukrán–orosz háború. Ez nem a mi háborúnk. Ez két nép háborúja. Nyilván a szívünk a megtámadottal van

– fogalmazott Orbán Viktor, és leszögezte: „senki sem kérheti tőlünk, hogy egy olyan háborúba, amihez nincsen közünk, küldjük el a katonáinkat”.

A miniszterelnök kifejtette: senki sem kérheti, hogy Magyarország küldjön vagy engedje át a fegyvereket hazánk területén, amelyek azonnal katonai célponttá válnak, mivel az ellenfél meg fogja semmisíteni Magyarország vagy utána Kárpátalja területén.

Ezért nem küldhetünk fegyvereket, és nem küldhetünk katonákat sem, mert mi is hadviselő féllé válunk, és benne leszünk nyakig egy háborúban

– tette hozzá Orbán Viktor, kiemelve, hogy ez a magyar nemzeti oldal álláspontja, a baloldal ugyanakkor máshogy gondolja. A miniszterelnök szerint a választás szempontjából úgy fest, hogy „ha a nemzeti oldal győz, akkor van esélyünk a békére. Ha a baloldal győz, akkor van esélyünk a háborúra” – fűzte hozzá.

Hogy még egyértelműbben fogalmazzak, ha mi győzünk, ha a Fidesz, a KDNP, a nemzeti oldal győz, akkor kimaradunk a háborúból. Ha baloldal győz, bele fogunk sodródni a háborúba

– összegezte álláspontját Orbán Viktor.

A kampányra ráborult a háború

A háború az egész magyar kampányra ráborult, így már nem csak az a kérdés, hogy visszamenjünk-e a „kudarcos múltba” vagy sem – nyilatkozta tegnap Orbán Viktor a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A miniszterelnök elmondta, hogy a választás tétjei közé már a béke és a biztonság kérdése is bekerült. Orbán Viktor az interjúban úgy fogalmazott: „a mi üzenetünk világos: csak a Fidesz tud békét teremteni Magyarországon”.

Így egy nemzetközi dimenzióval gazdagabb lett a választási kampányunk, ezért izgalmasabb is. Van, aki ezt rosszul éli meg, van, aki úgy gondolja, hogy egy csendesebb kampány jobb lenne, valaki pedig úgy gondolja, hogy itt a lehetőség, hogy végre komolyan, őszintén és mélyen beszéljünk nagyon fontos kérdésekről

– vélekedett a kormányfő.

Sikerült érvényt szerezni a józan észnek

Közösségi oldalán számolt be és a közmédiának is nyilatkozott hétvégén a múlt hét csütörtökön és pénteken Brüsszelben lezajlott európai uniós csúcs történeseiről Orbán Viktor, ahol az EU-s tagállamok vezetői mellett Joe Biden amerikai elnök is részt vett.

A miniszterelnök elmondta, hogy a tárgyalássorozat első napján néhány ország ismét felvetette annak lehetőségét, hogy az Oroszország ellen már korábban meghozott szankciókat a szénre, a gázra és az olajra is ki kellene terjeszteni.

Orbán Viktor beszámolt arról is, hogy a tárgyaláson Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vett videokapcsolaton keresztül, erre vonatkozó igényét pedig ő is megerősítette. A magyar kormányfő elmondta: Magyarország ezt megfontolta, majd elutasította, mivel a gáz 85 százaléka Oroszországból érkezik.

Egy ilyen szankció hatására a magyar gazdaság pillanatok alatt lelassulna, majd megállna. Mindez ellentétes a magyar emberek érdekeivel, és egyben azt is jelenti, hogy a háború árát velük fizettetnék meg. Szerencsére néhány más ország hasonlóképpen érvelt, így sikerült érvényt szerezni a józan észnek, és Magyarországra továbbra is érkezik majd gáz és olaj

– zárta bejelentkezését a kormányfő.

