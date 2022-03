A szocialista politikusok a BKK-jegy-kiadó automatákon is keresni akartak

Igaz, ami a sajtóban a zuglói parkolási botrányban érintett szocialista politikusokról megjelent – állítja Patek Gábor egy, az Anonymous-maszkos alak által kedden közzétett rejtélyes felvételen, amelyben az is elhangzik, hogy Horváth Csaba és Molnár Zsolt a BKK-jegy-kiadó automatáin is keresni szeretett volna.

A szivárogtató kedden egy olyan hangfelvételt tett közzé, amely elmondása szerint Patek Gáborról, Horváth Csabáról, Molnár Zsoltról és a kerületeken átívelő parkolási helyzetről szól.

A hanganyagon ismét az Anonymous-maszkos alak által korábban Patek Gáborként azonosított férfi beszél Horváth Csaba és Molnár Zsolt parkolási botrányáról, amelyről elmondja, hogy tudomása van róla, hogy valóban igaz a szocialista politikusok érintettsége.

Mint ismert, a fiktív számlázással meggyanúsított Fuzik Zsolt vádalku keretében poligráf által is megerősített vallomásában beszélt arról, hogy szocialista politikusok – Tóth Csaba és Molnár Zsolt országgyűlési képviselő, Horváth Csaba zuglói MSZP-s polgármester, valamint Baja Ferenc, Karácsony Gergely főpolgármester informatikai főtanácsadója – vesztegetési pénzeket kért és fogadott el.

Tóth Csaba és Horváth Csaba a zuglói parkolási rendszert irányító SIS Parking Kft. nyereségéből összesen mintegy 250 millió forintot kaphatott, Molnár Zsolt és Baja Ferenc pedig azért kért negyven-, illetve harmincmillió forint kenőpénzt, hogy ne lehetetlenítsék el, hogy a SYS IT Services Kft. megszerezzen egy közel húszmilliárdos megbízást a BKV-tól informatikai szolgáltatásokra.

A kedden nyilvánosságra hozott hangfelvételen azt hallani, hogy Patek Gábor egy első hallásra meglehetősen összefüggéstelennek tűnő fejtegetésbe kezd:

És akkor itt jön ide ez az IT System meg a Senso, hogy miért kezdtem el a sztorit mondani, meg az MSZP. Hogy mikor a Major Attilával elindultunk, ezen a jegyautomata-bizniszen, akkor mi már tudtuk, hogy neki van egy működő szoftverje töredékáron. És a T. meg közbeszerzés nélkül, egy nagy keretszerződésbe aranyáron akarta eladni a BKK-nak ezt az egészet. És a Molnár Zsolt meg a Horváth Csaba volt az, aki az IT Systemen keresztül 1,6 milliárdért, úgyhogy a T. a fővállalkozó és az IT meg csak hivatalból… alvállalkozóként, a pénzt. Ugye próbálták ezt lemutyikázni, és ott tartottak, hogy már tulajdonképpen az igazgatótanács döntött

– meséli a férfi beszélgetőtársának.

A Magyar Nemzet tényfeltáró cikke szerint a Patek által IT Systemként emlegetett cég valójában a T-Systems, amely egy időben a fővárosi közlekedési vállalat jegykiadó automatáit üzemeltette. A felvételen említett 1,6 milliárd pedig arra a pályázatra vonatkozhat, amelyet tavaly írt ki a BKK, de később visszavonta. A Major Attila néven emlegetett férfi pedig nem más, mint a Senso-Media Fejlesztő és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, amely cég – a visszavont közbeszerzés után – végül 2021 decemberében megkapta a jegyautomaták üzemeltetési jogát egy 3,6 milliárdos szerződés keretében.

Mindezt alátámasztja, amit Patek Gábor a felvétel további szakaszában mond:

És akkor csináltuk a Major Attilával, hogy összeszedtük minden kapcsolatunkat, és írattunk egy kétoldalas HVG-cikket a gazdasági rovatba. Telex, Index mindenhol lehoztuk, hogy mutyi van mögötte

– emlékszik vissza a történtekre a férfi. Valóban született egy cikk az ügyről a HVG felületén 2021 júliusában, ami alátámasztani látszik a felvételen elhangzottakat, miszerint Patek és Majoros fúrhatta meg a szocialista politikusok mutyiját, hogy maguknak kaparják ki a gesztenyét.

Patek Gábor rejtélyes beszámolója egy további érdekes részt is tartalmaz. A férfi ugyanis arról is beszélt, hogy egyre jobb kapcsolatokat ápol a Demokratikus Koalícióval:

Most már ott tartunk, hogy tényleg ilyen napi szinten bejárásban vagyok. Mondta, ha bármi kell, akkor szóljak Varju Lacihoz, izé. Hát nem azt mondom, hogy átléptem a DK-ba, de azt mondom, hogy begyűjtöttem most egy-két piros pontot, amit remélem, hogy megint be tudunk majd kápéra váltani.

A Magyar Nemzet következtetése szerit a DK segíthetett Patekéknak az ügyben – két legyet ütve egy csapásra –, hiszen közben sikerült elgáncsolniuk a szocialistákat is.

Ismét egy hangfelvételt hozott nyilvánosságra az Anonymus-maszkos szivárogtató

Megkerestük Varju Lászlót, hogy valóban ismeri-e Patek Gábort, és ha igen, milyen kapcsolat van közöttük. Amint válaszol a DK-s képviselő, frissítjük cikkünket.

Mindenesetre Pateknak a Demokratikus Koalícióhoz való közeledését alátámasztani látszik egy nemrég közzétett felvétel, amelyen a XVIII. kerületi DK-s polgármester, Szaniszló Sándor ingatlanügyeiről beszél Patek Gábor. Ugyancsak az Anonymous-maszkos alak szivárogtatott ki információkat arról, hogy Patek a szintén DK-s vezetésű III. kerületben is aktív lehet. Erről szombaton jelent meg egy videó, amelyben egy Fischer László nevű férfi Patek Gábor nevét is megemlítve arról beszél, hogy Szabó Tímea ellenzéki jelölt kampányán dolgoznak, majd egy furcsa drogügylet is szóba kerül.

Megkerestük Patek Gábort is a kiszivárgott hangfelvételek ügyében, elértük, de nem kívánt nyilatkozni.

