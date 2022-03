Fizetésemelést kaptak a parlamenti képviselők

Több mint 100 ezer forinttal nőtt a parlamenti képviselői minimumbér, valamint fizetésemelést kapott Kövér László, az Országgyűlés házelnöke, és Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke is.

A 24.hu a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentése alapján azt írja, hogy márciustól kezdve nőttek a bérek több pozícióban is:

A képviselői minimumbér bruttó 106 ezer forinttal 1 millió 316 ezer forintra nőtt (a képviselők többségének illetménye viszont a gyakorlatban a további országgyűlési tisztségeik miatt még ennél is nagyobb mértékben nőtt),

Kövér László házelnök fizetése bruttó 254 ezer forinttal 3,6 millió forintra emelkedett,

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke pedig bruttó 424 ezer forinttal vihet haza többet márciustól kezdve.

Az ÁSZ-elnök esetében a fizetésemelés azt is jelenti, hogy megelőzte Matolcsy György jegybankelnököt – akinek a fizetése most nem változott –, és így most már ő a legjobban fizetett állami tisztviselő .

A KSH jelentése megállapította, hogy tavaly 438,8 ezer forint volt a bruttó átlagkereset, ehhez igazították most hozzá a fenti fizetéseket.

