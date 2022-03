Lakásmaffia csapdájába eshetett az édesanya, 14 millió forintot csaltak ki tőle

Az ingatlanos O. Lajos megnyerő modorával, jó kommunikációs készségével megbízható ember hatását keltette. Sokat hivatkozott kapcsolataira, és irodája ablaka egyenesen a Parlamentre nézett – írja Blikk. Csábító volt az ajánlat, hiszen egy banki követelésként megmaradt XVII. kerületi ingatlan 21 millióért nagyon jó üzletnek tűnik.

– mesélte B. Györgyi.

Elmondása szerint a cég nem jutott hozzá a lakáshoz. O. Lajos próbálta elterelni a figyelmét, és más ingatlanokat javasolt helyette, viszont azokat sem adta át. Idővel egyértelművé vált, hogy az iroda átverte, és álmai otthona az álmaiban marad.

Sokáig próbálkozott levelekkel és személyes figyelmeztetéssel.

– mondta az asszony.

Más választás híján ügyvédhez fordult, és 2021-ben feljelentést tett az iroda és O. Lajos ellen sikkasztás és csalás gyanúja miatt. Főként azok után, hogy 2019-ben ellenőrizték a cég hozzáférhető adataiból a beszámolókat, ahol nyomát sem találták az ő 2017-ben befizetett pénzének.

Tavaly júniusban végül megszületett a feljelentés, ám már ekkor kiderült, hogy egyáltalán nem ő az egyetlen átvert vásárló, két másik ügyfél is hasonlóan járt.

Képzelheti, hogy meglepődtem, amikor a rendőrség közölte, hogy tíznél is több károsult van. Miután én is nyomozásba kezdtem, az is kiderült, hogy a cég munkatársai, köztük éppen O. Lajos, több ingatlant is vásároltak ebben az időszakban, ami azt a gyanút erősítette, hogy sajátjukként rendelkeztek a felvett pénzekkel