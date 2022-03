A TASZ kifogást nyújtott be a TV2 ellen a Nemzeti Választási Bizottságnál

Hétfőn adtunk hírt arról, hogy a TV2 hírszerkesztői videóban mondták el, hogy Orbán Viktorra fognak szavazni. Gönczi Gábor és Marsi Anikó, a kormányközeli tévécsatorna hírműsorának hírolvasói, valamint a csatorna több más arca mellett maga a hírigazgató, Szalai Vivien is szerepel a videóban.

A hírre Szellő István és Erős Antónia, az RTL Klub híradósainak reagálását itt írtuk meg az Indexen, miszerint ők nem árulják el, kire szavaznak, mert ők újságírók, nem pedig propagandisták.

Rá egy napra a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) egy Facebook-bejegyzésben reagált az ügyre. Már a bejegyzésük elején felhozták a négy évvel ezelőtti szituációt.

Kifogást nyújtottunk be a TV2 ellen, mert műsorvezetői 2022-ben is Orbán Viktor mellett kampányolnak. Négy évvel ezelőtt ugyanez történt, akkor 3 450 000 forint bírságot szabott ki a Nemzeti Választási Bizottság. A mostani ügy egyszerre ugyanaz a történet, és súlyosabb eset is annál.