Elmulaszthatta a fogaskerekű felújításának határidejét a főváros

Hatalmas hibát követhetett el Karácsony Gergely és az általa a BKK felügyelőbizottságának élére diploma és megfelelő képesítés, tapasztalat nélkül kinevezett Hajnal Miklós, amikor többszöri figyelmeztetés ellenére is hagyták lejárni a fogaskerekű felújításához megszerzett építési engedélyt. A projekt így éveket csúszhat, és több száz millió forinttal is megdrágulhat. Az eset Hajnal Miklós számára különösen is kellemetlen lehet a kampány hajrájában, mert a fogaskerekűt éppen annak a XII. kerületnek a lakói használják, amelyben a momentumos politikus indul a választásokon.