Friderikusz Sándort és Kuncze Gábort is meghallgatták a Fenyő-gyilkosság miatt indult perben

Kedden folytatódott a Fenyő-gyilkosság tárgyalása, ahol a Fővárosi Bíróságon tanúként hallgatták meg Kuncze Gábor volt SZDSZ-es belügyminisztert és Friderikusz Sándor műsorvezetőt.

A bíróság Kuncze Gábort elsősorban arról kérdezte, hogy a Horn Gyula vezette kormány belügyminisztereként kapott-e bármilyen, Gyárfás Tamásról szóló dokumentumot Fenyő Jánostól.

Kuncze Gábor a bíróságon kijelentette, hogy ilyen anyagot közvetlenül és közvetetten sem kapott. Friderikusz Sándor saját meghallgatásán elmondta: ő sem adott át semmilyen, Gyárfás Tamással kapcsolatos összeállítást Kuncze Gábornak.

A műsorvezető korábban baráti kapcsolatot ápolt Fenyő Jánossal, a tárgyaláson pedig azt is felidézte, hogy Gyárfás Tamás és Fenyő János az 1997 első napjaiban rendezett újságíróbálon többek szeme láttára fogtak kezet egymással.

Az ATV beszámolója szerint a tanúként beidézett Friderikusz Sándor arról is beszélt, személy szerint ő arra törekedett, hogy Fenyő János és Gyárfás Tamás együttműködjön a továbbiakban. Ő ugyanis úgy ítélte meg: ha két ilyen erő összefog, abból „nagy eredmények” születhetnek.

Hogy mindezt elősegítse, Friderikusz Sándor egy közös vacsorát is akart szervezni, ahová Gyárfás Tamás és Fenyő János is elfogadta a meghívást, utóbbi azonban végül lemondta a részvételt. A műsorvezető a tárgyaláson azt is leszögezte: Gyárfás Tamás mindenkor arra törekedett, hogy ő és Fenyő János megbékéljenek egymással.

A bíró kedden ismét meghallgatta a korábban már idézett Óvári Győzőt, Fenyő János egykori ügyvédjét, Horváth Lászlót (H. Bíró Lászlót), a Népszava egykori főszerkesztőjét és Szilvássy Csillát, a Vico Rt. marketingvezetőjét is. Ők egybehangzóan azt mondták, hogy Gyárfás Tamás soha nem támadta Fenyő Jánost, utóbbi Gyárfással szembeni üzleti fellépése pedig egyoldalú volt.