Németh Lajos: Jön a feketeleves

Bár szerdán jó idő lesz, az igazi feketeleves csak ezután jön Németh Lajos szerint. A meteorológus a TV2 Mokka című műsorában elmondta, hogy éjszakától már esőfelhők érkeznek.

A prognózis szerint csütörtökön hosszú idő után az ország jelentős részén már számítani lehet áztató esőre, amire a szakember szerint a földeknek különösen nagy szükségük van.

A mai 23 fokos idő után az ország egyes területein vasárnapra akár 8 fokig is hűlhet a levegő. A hideg levegő ráadásul egy északi áramlással árad be, és a hózápor sem kizárt.

Amennyiben a csapadékos időjárás kitart addig, a hegyekben akár néhány centiméteres hó is hullhat. Németh Lajos a TV2 riporterének arról is beszélt, hogy húsvétkor a mostani számítások szerint nem lesz télies idő, nagy eséllyel jóval melegebb lesz, mint most.

A Hortobágy szárazságtól szenved

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága a hónapok óta tartó csapadékmentes időjárás miatt jelentős mennyiségű árasztóvizet juttat a természetbe.

A szokatlan időjárás nemcsak a mezőgazdasági területekre, hanem a természetközeli élőhelyekre is negatív hatással van. A vizes élőhelyek nagy része ugyanis továbbra is szárazon áll, minimális vízborítás csak a nagyobb kiterjedésűekben található.