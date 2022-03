Márki-Zay Péter: Nekünk minden bűnnel szemben állást kell foglalnunk

„Ami főképpen zavar, hogy állandóan ezt halljuk, hogy keresztény kormány vagyunk, a keresztény Magyarország védelmezői” – mondta Beer Miklós. A nyugalmazott püspök az egyházat is okolja, amiért nem szólaltak fel a keresztény értékekért, mivel véleménye szerint a Fidesz irányvonala „eltolódott”.

Márki-Zay Péter szerint a politika és az egyház kapcsolata túlságosan egyoldalúvá vált. A politikus úgy véli, az egyház ma nem politizálhat szabadon, mert a kritikus hangokat elhallgattatták. Beer Miklós kihangsúlyozta az egyház szerepét, miszerint az egyház prófétai hivatása, hogy állást foglaljon, ha a politikai vezetés eltér a keresztény értékektől, melyekre hivatkoznak.

Kiszolgáltatottá vált az egyházunk, anyagilag függünk a kormánytól. Féltem az egyházunkat, hogy elköteleződik egy politikai irány mellett

– fogalmazott Beer Miklós.

Márki-Zay Péter válaszul azt hangoztatta, hogy „mi jobboldaliak is aggódunk amiatt, hogy az egyház és a jobboldal kapcsolata túlságosan kisajátítódik”. Egyébként az egyházban van nagyon sok baloldali ember is – tette hozzá a miniszterelnök-jelölt, aki szerint nem is szabadna leszűkíteni „csak a jobboldalra az egyház ténykedését”.

De még szomorúbb az, hogyha nem csak egy oldal mellett, hanem inkább egy párt mellett köteleződik el

– emelte ki a politikus.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt szerint ez nagyon káros az egyházra nézve. Úgy fogalmazott, „az egyház megmentése érdekében” az lenne a legjobb, ha „nyugodtan és tiszta lelkiismerettel” vállalhatná föl az egyház is a véleményét.

Nem kell a pártok között állást foglalni, de erkölcsi állásfoglalást igen. Nekünk minden bűnnel szemben állást kell foglalnunk

– zárta gondolatait Márki-Zay Péter a Facebook-oldalán közzétett videóban.