Kidobott levélszavazatok: az NVI-hez fordul az ellenzék

Az Átlátszó számolt be arról, hogy mintegy 25-30 kitöltött szavazólapot találtak a Maros megyei Jedd község mellett, építési törmelék között. A lap szerint ellenzéki szavazatokról van szó, egyes szavazólapokat meg is gyújtottak, de azonosító nyilatkozatokat nem találtak. Az ügyben a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) feljelentést tett a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt.

Az ellenzéki pártok közös tájékoztatót tartottak, amelyet Z. Kárpát Dániel azzal kezdett, hogy a ma kirobbant csalás arra világít rá, hogy nincsenek biztonságban a határon túli magyarok szavazatai. A Jobbik alelnöke szerint a délvidéki és az erdélyi levélszavazás kapcsán kiderült esetek azt bizonyítják, hogy a Fidesz csalni akar. Arra buzdította az ellenzéki szavazókat, hogy minél nagyobb számban menjenek el vasárnap, mert csak így lehet kompenzálni a lehetséges fideszes csalásokat.

Orosz Anna, a Momentum képviselőjelöltje is arra hívta fel a figyelmet, hogy miként manipulálják a délvidéki magyar szavazókat, biztatják őket arra, hogy a helyi fideszes megbízottak jelenlétében töltsék ki a levélszavazatokat, és most már elmondható, hogy a Délvidék után Erdélyben is hasonlóan piszkos módszerekkel igyekeznek manipulálni a vasárnapi választások végeredményét – mutatott rá. Ezért azt követelik, hogy minden határon túl élő magyarnak egyenlő feltételeket biztosítsanak a szavazáshoz.

Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője aljas politikai bűntettnek nevezte, ahogyan a kormánypártok kihasználják a határon túli magyarokat. Éppen ezért az NVI-hez fordulnak, hogy vizsgálják ki az ügyet, és a határon túliak estében is biztosítsanak olyan feltételeket, mint a nyugat-európai magyarok szavazása esetében. A fideszes csalássorozatot pedig csak úgy lehet megállítani, ha leváltják a kormányt.

Arató Gergely, a DK frakcióvezető-helyettese, oktatási szakpolitikusa felemlegette, hogy az EBESZ megfigyelői már korábban és többször is jelezték, hogy a határon túliak levélszavazása nem biztonságos. A Fidesz olyan dolgokat is lehetővé tett ezzel kapcsolatban, hogy például a sérült borítékokat is beszámíthatják, illetve az időközben elhunytak nevében is lehet szavazni. A levélszavazás tehát egyértelműen lehetővé teszi a csalást, ezért más módon kell biztosítani a határon túliak szavazati jogát.

A levélszavazatok megsemmisítését követeli a DK

A délelőtt kipattant botrányra már közösségi oldalán reagált Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje. Azt írta:

Annyira rettegnek a vereségtől, hogy még a legegyértelműbb csalástól sem riadnak vissza: szó szerint szemetet akartak csinálni a választói akaratból. De ez már nem fog sikerülni. Elmegyünk a végsőkig, elmegyünk a falig, a jogászaink már dolgoznak a következő lépéseken, mert a Fideszt és Orbánt nem hagyjuk többé csalni.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke pedig így fogalmazott:

Az ellenzéki pártok minden eszközzel fellépnek a fideszes csalás ellen, nem hagyjuk annyiban. De ezeket a csalókat igazán megbüntetni a választók tudják.

Az eset miatt a Demokratikus Koalíció azt kérte, hogy semmisítsék meg az összes határon túli levélszavazatot. A Fidesz közleményben reagált, és az ellenzékre hárították a felelősséget. A kormányoldal szerint a Gyurcsány–Bajnai-féle baloldal 2006-ban a tévészékházat gyújtotta fel a hatalom megtartásáért, most pedig szavazólapokat.

Manipulációról beszél az RMDSZ

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a közösségi oldalán reagált az esetre:

Az RMDSZ elítéli azokat a vádakat, amelyek azt sugallják, hogy itt választási csalásról lenne szó. Elfogadhatatlannak és megalapozatlannak tartjuk a magyarországi ellenzéki pártok kérését is, amely arról szól, hogy meg kell semmisíteni az összes határon túli szavazatot. A képsorok megerősítik, hogy egyértelműen szervezett provokációról van szó, amelynek az a célja, hogy a határon túli szavazatokat hiteltelenítsék. Bárki is álljon a provokáció mögött, a legaljasabb módon próbálja manipulálni a közvéleményt. Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk!

Az MTI beszámolt róla, hogy a Punctul.ro helyi hírportál névtelen bejelentés alapján szerda este szállt ki a helyszínre és készített kisfilmet. A felvételen a jeddi temetővel szemközt néhány méterre az úttól építési hulladékkupacok között több kidobott zsák látható. Ezek mellett a levélszavazatok elküldésére szolgáló a Nemzeti Választási Irodának címzett borítékok, néhány szavazólap, valamint olyan boríték is látható, amelybe a szavazatot kell belehelyezni.

Cristian Teodorescu, a Punctul.ro munkatársa az MTI-nek azt mondta: ismeretlen telefonszámról értesítették szerda este a kidobott levélszavazatokról. Az értesítést több marosvásárhelyi újságíró megkapta, felkerült a rendőrség és a sajtó kapcsolattartására kialakított üzenőfalra is.

Az újságíró elsőként filmezte le a helyszínt. Több tíz levélszavazat borítékját látta, de nem nyúlt hozzájuk, hogy ne zavarja a rendőrség vizsgálatát. Megjegyezte: a zsákokat nem bontotta ki, de úgy vélte, hogy nem szavazási levélcsomagokkal, hanem egyéb szeméttel voltak megtöltve.

Az MTI kérdésére beszámolt arról is, hogy csak szavazólapokat és borítékokat látott, a választópolgárt azonosító kitöltött vagy kitöltetlen íveket és népszavazási szavazólapokat nem. Azt is megjegyezte, hogy a filmezett anyag csütörtök reggeli közlése után hívta fel valaki a figyelmét, hogy olyan szavazólap is látszik a filmen, amelyen be van jelölve valamely párt vagy pártszövetség.

A Maros Megyei Rendőrség csütörtök délelőtt a helyszínen vizsgálódott, és összegyűjtötte a bizonyítékokat. A Punctul.ro portál kisfilmet tett közzé a rendőrségi helyszínelésről is. A rendőrség szóvivője az MTI megkeresésére későbbre ígért tájékoztatást az ügyről.

(Borítókép: A Nemzeti Választási Iroda munkatársai a külföldről érkező levélszavazatok azonosító nyilatkozatait dolgozzák fel az iroda budapesti központjában 2018. április 3-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)