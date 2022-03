Kiadták a figyelmeztetést a fél országra, jégdara is eshet

Csütörtök este, késő este átmenetileg kevesebb helyen eshet, de délnyugat felől újabb csapadékhullám érkezik, így továbbra is kitart az esős idő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Estétől veszít erejéből a szél, de a délkeleti megyékben a déli, az Alpokalján az északias szelet továbbra is kísérhetik élénk, utóbbi helyen hajnaltól erős lökések is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 12 fok között alakul, délkeleten marad enyhébb az idő.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Péntek délelőtt is felhős marad az idő, de nagyobb eséllyel a déli, délkeleti megyékben akár szűrt napsütés is lehet. Késő estétől dél felől ismét megvastagszik a felhőzet. Többfelé várható eső, az ország délkeleti felén inkább záporok, néhol zivatar is kialakulhat. A déli óráktól délnyugat felől szűnni kezd a csapadék, este inkább már csak az északkeleti megyékben eshet.

A Dunántúlon a nyugati, északnyugati, máshol a délies szél élénkül meg, az Észak-Dunántúlon erős, a Dél-Alföldön viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 17 fok között alakul, de északnyugaton alacsonyabb, a Dél-Alföld egyes részein viszont egy-két fokkal magasabb értékeket is mérhetnek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint délnyugat felől egy mediterrán ciklon csapadékrendszere fokozatosan északkelet felé terjed. Több hullámban számíthatunk esőre.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Éjfélig leginkább a délnyugati térségben és a Dunántúl középső területein várható 24 óra alatt 20 milliméter körüli eső, lokálisan azonban 30-40 millimétert meghaladó csapadék sem kizárt. Elsősorban a Dunántúl déli vidékein a nap második felében akár az ég is megdörrenhet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Pénteken napközben a Tiszántúlon zivatarok kialakulására van esély, amelyeket jégdara, intenzív csapadékképződés és átmeneti szélerősödés is kísérhet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat péntekre is figyelmeztető jelzést adott ki zivatarok miatt az ország keleti és délkeleti részére.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

(Borítókép: Sebastian Kahnert / picture alliance / Getty Images)