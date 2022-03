Kiadták a figyelmeztetést, mindenhol leszakad az ég

Csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék, emiatt országos szinten esőzés várható, nagyobb területen hullhat jelentősebb mennyiség, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Délnyugaton akár az ég is megdörrenhet. A délkeleti szelet főként a Délkelet-Alföldön kísérhetik élénk vagy erős lökések, majd a késő délutáni, esti óráktól egyre nagyobb területen északira fordul a szél, és Északnyugat-Dunántúlon meg is élénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, azonban a Dél-Alföld egyes területein egy-két fokkal magasabb értékeket is mérhetnek. Késő este 6, 13 fok várható.

A meteorológiai szolgálat honlapja szerint hat megyében

van érvényben figyelmeztetés az eső miatt. Mint írják, Délnyugat felől mediterrán ciklon csapadékrendszere lépett be Magyarország területére, amely fokozatosan északkelet felé terjed.

– áll az előrejelzésben.

Mint részletezik, az ország délnyugati területein 24 óra alatt 20 mm körüli eső, lokálisan azonban 30-40 mm-t meghaladó sem kizárt.

A közelgő csapadék sem segít jelentősen a tavak és folyók alacsony vízállásán, amely részben annak tudható be, hogy márciusban az átlagos csapadékmennyiség öt százaléka hullott le – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádiónak elmondta: egész Magyarországon, így a tavakban és a folyókban is alacsony a vízállás, ami még nem rendkívüli, de azért helyenként már szélsőséges mértékű. A vízhiány a közelmúltat vizsgálva az elmúlt három hónap, távolabbra tekintve több mint egyéves periódus kevés csapadékának az eredménye.

A szóvivő szerint 2021 májusától a mai napig körülbelül két és fél havi csapadékhiány alakult ki Magyarországon, miközben az idei március 95 százalékos csapadékhiányt hozott a sokévnyi átlaghoz képest.

A következő napokban érkező csapadék főként a mezőgazdaságnak kedvezhet, mintsem a vízgyűjtőknek. Hiszen most annyira száraz mindenhol a föld, hogy ha elkezd esni az eső, azt mindenhol be fogja szívni a talaj, a vízgyűjtő területeken is, és nem kerül majd sor lefolyásra a különböző lehetőségeken, csatornákon, kisebb patakon keresztül a folyókba vagy tavakba