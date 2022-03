A Jobbik antiszemita örökségéről jelent meg cikk a Bildben

Az Orbán-kormányt gyakran kritizáló német jobboldali bulvárlapban, a Bildben magyar szerző teszi fel a kérdést kommentárjában: antiszemiták is hatalomra juthatnak az ellenzék esetleges győzelmével?

A legnagyobb európai bulvárlap, a német Bild internetes oldalán jelent meg kommentár a magyar választásokról Bauer Bence, a Magyar–Német Intézet az Együttműködésért igazgatójának tollából (az intézetet a Mathias Corvinus Collegium alapította 2020-ban, a szerző az Indexen is írt korábban véleménycikkeket, amelyeket itt és itt olvashat el).

A Szélsőjobboldali párt az Orbán-ellenes szövetségben címet viselő írás felcímében felteszi a kérdést: antiszemiták is hatalomra juthatnak Magyarországon?

A szerző szerint külföldön sokan hajlamosak Orbánt kizárólag az Európai Unióban betöltött szerepe alapján megítélni, a szavazók egy része azonban nem redukálja csupán erre az értékelését, és a kormánya által elért eredményeket is látja. Orbán népszerűsége főleg a család-, a gazdaság- és migrációs politikájából eredeztethető, az ukrajnai háború azonban árnyékot vetett a kampányra. A szerző emlékeztet arra is, hogy sorozatban negyedik (összességében ötödik) választási győzelméért küzdő Orbánnak ráadásul most először kell egy egységes ellenzéki tömbbel versenyeznie.

A cikk szerint a baloldaliakból, liberálisokból és zöldekből álló sokszínű ellenzéki szövetségben kakukktojásnak számít a Jobbik, amely egykor szélsőjobboldali párt volt, és sokak szerint most is az, bár jóval mérsékeltebb kommunikációs stílusra állt át. Mint Bauer írja,

a baloldal korábban kizárta az együttműködést a Jobbikkal, most azonban az ellenzéki győzelemhez szükség van a pártra, amely az összefogás második legnagyobb formációja.

Bauer Bence szerint ugyanakkor a Jobbik stábjában nem történt változás, a pártban ma is megtalálhatók olyanok, akik korábban antiszemita kijelentéseket tettek. Példaként az időközi, majd az előválasztáson is indított, judapestező és tetűcsúzdázó jelöltjüket említi (Bíró Lászlóról van szó, aki végül „a nemzet érdekében” visszalépett az MSZP-s jelölt, Jézsó Gábor javára Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú választókerületében).

A szerző náci karlendítések és a zsidó származásúak listázását felvető beszéd miatti botrányokat is megemlíti, akárcsak Márki-Zay Péter később kiigazított mondatát, amely szerint az ellenzéki összefogás a fasisztákat és a kommunistákat is képviseli.

A cikk szerint Márki-Zay Péter szövetségesei sokfélék és megosztottak, volt radikálisokkal és posztkommunistákkal, az egyetlen, ami összeköti őket, az Orbán leváltásának vágya. Nyugaton ugyanakkor nem sok figyelmet kap az a lehetséges forgatókönyv, hogy az ellenzéki győzelem esetén antiszemiták is hatalomra juthatnak Magyarországon, pedig Bauer Bence szerint „zsidó szervezetek és magyar médiumok már megkongatták a vészharangot”.

A véleménycikk végén a szerző megemlíti, hogy Magyarországon sokkal nagyobb biztonságban él a zsidóság, mint más országokban, nem hallani erőszakos antiszemita támadásokról, és a kormány támogatja a zsidó közösségeket.

Budapest az egyetlen főváros az EU-ban, ahol több zsidó él, mint muszlim

– zárja kommentárját Bauer Bence.

(Borítókép: MTI / EPA / Tomasz Gzell)