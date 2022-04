Novák Katalin: Az ukránok túl sokat kérnek tőlünk

A májusban hivatalba lépő köztársasági elnök arra a kérdésre válaszolva, hogy miért nem reagál az ukrán politika és a sajtó érdemben a menekülteknek való segítségnyújtásra, úgy fogalmazott, hogy amit az ukrán vezetés vár tőlünk, az több, mint a szolidaritás, az emberfeletti segítségnyújtás.

Ők azt szeretnék, ha az ő harcuk a mi harcunk is lenne. Mi, magyarok a békesség oldalán állunk, a háborúból ki akarunk maradni

– mondta, hozzátéve, hogy a menekülteknek sem azért segítenek, hogy kivívják bárki elismerését, hanem azért, „mert ezt diktálja a szívük”.

Hozzátette: az agressziót Magyarország a NATO és az EU államaihoz hasonlóan elítélte, de az energiaipari szankciókat a magyar kormány továbbra sem támogatja.

Mi, magyarok, bármennyire is törekszünk önellátó képességünk kialakítására, ma még nem tartunk itt

– mondta Novák Katalin, majd nem sokkal később azt is hozzátette: bízik abban, hogy „a béketárgyalások előbb-utóbb eredményre vezetnek”.

A jövendőbeli köztársasági elnök mindeközben azt állította, hogy Magyarország ellen jelenleg is „ideológiai hadviselés” folyik.

Vannak gyorsan és lassan ölő mérgek. A koronavírus-járvány, a háború olyan veszedelmek, melyek elemi, nyilvánvaló, tapintható fenyegetést jelentenek, egyúttal el is fedik azt a lappangó, időről időre fellángoló és ilyenkor valódi arcát megmutató ideológiai hadviselést, mely újabban a gyerekeinket vette célba. Ez a hadviselés azonban most is zajlik