A több hónapos száraz időszak után megérkezett a Ciril névre keresztelt mediterrán ciklon. A légörvény pénteken áthalad felettünk, amelyet zivatarok és orkán erejű szél is kísér. Az elmúlt 24 órában volt, ahol már a 40 millimétert is meghaladta a lehullott csapadék mennyisége. A Ciril után viszont újabb mediterrán ciklon érkezik Magyarország fölé.

A napokban a sarkvidéki hideg és a szubtrópusi meleg légtömeg közé szorult a Kárpát-medence. A két markánsan elkülönülő légtömeg határán mozogva a Ciril nevű mediterrán érkezett meg hozzánk sok esővel, záporokkal. Montenegróban már hatalmas mennyiségű csapadékot, 100-300 milliméter közötti értékeket produkált.

Hosszú idő után az ország nagy részén bőséges esővíz, területi átlagban 10-30 milliméternyi csapadék hullott le az elmúlt 24 órában. A Dunántúl délnyugati, nyugati részein, Borsodban, valamint a hegyekben több ponton is mértek 30-40 millimétert elérő, meghaladó mennyiséget – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos Facebook-oldalán.

A meteorológiai szolgálat hétvégi figyelmeztető előrejelzése szerint pénteken a déli, délutáni órákban az Alföldön, északkeleten, ezen belül elsősorban a Tiszántúlon zivatarok kialakulása várható. Zivatarban intenzív csapadék, átmeneti viharos 60-75 kilométer per órás szélroham helyenként előfordul. A délnyugati áramlással áthelyeződő zivatarok kora estére északkelet felé elhagyják térségünket.

Az intenzívebb eső viszont egyre inkább keleti, északkeleti országrész szorul vissza és késő estig még több helyen hullhat további 10-15 milliméter, a záporosabb gócokban északkeleten 20 millimétert meghaladó mennyiség.

Szombaton ismét növekszik a csapadékhajlam. Reggel délnyugaton az eső mellett már havas eső, hó is előfordulhat, de olvadni fog. Ugyanakkor délutántól az Észak-Dunántúlon, Észak-Magyarországon több helyen havas esőre, főként a hegyvidéki területeken havazásba vált a csapadékforma. Kiemelten az esti óráktól a Dunántúli-középhegységben, Dunazug-hegyvidéken már több helyen várhatóan meg is marad a hó, így vasárnap reggelig 2-5 centiméter, egyes helyeken (leginkább a Bakonyban) 5-10 centiméter hó is hullhat. Vasárnapra virradó éjszaka a havazás várhatóan átterjed a Dunántúl többi részére is, de csak kevés megmaradó hó valószínű.

Az északnyugati szelet kísérő legerősebb lökések a Kisalföldön, Alpokalján és a Bakonyban is elérhetik a 60-65 kilométer per órát.

(Borítókép: A Ciril ciklon okozta havazás Pampalonában 2022. április 1-jén. Fotó: Eduardo Sanz / Europa Press / Getty Images)