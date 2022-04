Márki-Zay Péter: Orbán Viktor kis székével titokban járja az országot

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje visszautasította a kérdést, hogy tényleg engedne-e magyar katonákat Ukrajnába, ha győzne. Válaszában pedig azokat a Magyar Közlönyöket hozta fel példának, amelyekben olvasható Orbán Viktor rendelete, amellyel – szerinte – gyakorlatilag engedélyezte a fegyverek szállítását Magyarországon keresztül Ukrajnába, ahogyan azt a brüsszeli csúcson a többi uniós vezetővel együtt megszavazta. Ugyanúgy, mint ahogyan el kell tűnnie Budapestről az egyszerűen csak kémbanknak nevezett, orosz érdekeltségű Nemzetközi Beruházási Banknak is, hiszen azt is megszavazta Orbán Viktor a többi európai vezetővel.

Márki-Zay Péter szerint Orbán Viktor azért nem állt ki vele televíziós vitára, mert fél tőle, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy kis székével, titokban járja az országot és az erősen megszűrt hallgatottság előtt mer csak beszélni ma már.

Kérdésre válaszolva Márki-Zay megerősítette, hogy győzelme esetén az ellenzék felülvizsgálja Paks2-t és ha a szakértők úgy látják, hogy tovább kell vinni, akkor tisztességes versenyben fognak kiírni pályázatot, távolról kerülve a korrupció lehetőségét és így választják majd ki a legkedvezőbb építői ajánlatot. Az ellenzék céljai között szerepel az orosz energiafüggőség csökkentése, amelyet leginkább az energia felhasználás mérséklésével és diverzifikált energiapolitikával fognak kiváltani majd.

Arra a felvetésre, hogy Magyarországon is okozhat-e gabona, esetleg élelmiszerhiányt az ukrajnai háború, Márki-Zay azt mondta, hogy az élelmiszerárak áfájának csökkentésével, az infláció mérséklésével igyekeznének olcsóbbá tenni az élelmiszereket. Csatlakozni fognak az európai ügyészséghez, majd ezután kérik és meg is fogják kapni azt a több ezer milliárd forintnyi uniós támogatást, amit eddig Brüsszel a magyar jogállamisági viták miatt befagyasztott és ezeket a forrásokat, meg a látványberuházások leállításával nyert spórolást is az elszabaduló infláció, illetve élelmiszerárak kompenzációjára is lehetne fordítani.

Végezetül mindenkit arra kért az ellenzéki miniszterelnök-jelölt, hogy vasárnap menjen el szavazni, annak ellenére is, hogy nem tartja teljesen szabadnak a választást, hiszen a kormánypropaganda eszközei, termékei, úton-útfélen hazugságot állítva igyekeznek lejáratni az ellenzéket.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)