Orbán Viktor: Nem kétséges, hogy az oroszok vállát nyomja a felelősség a háborúért

A kormányfő a háborúról, a kampányról és a választás tétjéről is beszélt.

Nem kétséges, hogy a felelősség az oroszok vállát nyomja a háborúért, bármilyen úton jutottak is erre a döntésre – mondta Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek adott interjúban. A miniszterelnök emlékeztetett rá, hogy Magyarország emlékszik arra, hogyan bántak az ukránok a kárpátaljai magyarokkal, így azok a „nyugati képzelgések”, melyek Ukrajnát mintademokráciaként állítják be, a „terep nem ismeretéből” fakadnak – fogalmazott.

Magyarország segít

Magyarország ugyanakkor segít Ukrajnának, de nem azért, mert a „mi háborúnkat vívná”, hanem mert Oroszország háborút indított ellene, amivel egy létében fenyegetett állam lett.

Orbán Viktor „magyar fül” számára abszurdnak nevezte Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt azon korábbi kijelentését, miszerint Ukrajna a mi háborúnkat vívja. A kormányfő úgy fogalmazott: „két nagy szláv nép” áll egymással háborúban.

A miniszterelnök a választási kampányról is beszélt. Elmondása szerint nagy meglepetés számára, hogy Magyarország a „cudar körülmények” ellenére is józan állapotban van, az emberek pedig a legbonyolultabb nemzetközi összefüggéseket is kristálytisztán átlátják.

Hozzátette: pontosan értik, hogy a mostani voksolás egyben választás a háború és a béke, valamint a belesodródás és a kimaradás között, s közben ott segítenek az Ukrajnából érkező menekülteknek, ahol csak tudnak.

Ha békét akarunk, akkor a nemzeti oldalt érdemes választanunk, aki háborút szeretne, támogassa a baloldalt

– fogalmazta meg álláspontját a választás tétjével kapcsolatban Orbán Viktor.

Székesfehérváron tartott kampányzárót a Fidesz–KDNP

A választási kampány véghajrájában Székesfehérvár főterén mondott beszédet Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő beszédében többek között úgy fogalmazott:

Az ellenfél is számunkra kedvező állapotban, megbillent állapotban van.

Orbán Viktor szerint mindent előkészítettek, több millió ajtón bekopogtattak, rengeteg levél és telefonhívás indult, és az online kampányt is elvégezték.

Úgy látja: semmit sem ér, hogy jól állnak a csillagok, ha az utolsó nap 13 óráját nem használják ki, „mert volt már olyan választás, hogy szombaton és hétfőn is nyertek, de vasárnap veszítettek, tanulni kell 2002 leckéjéből”.

A helyszínen az Index stábja is kint járt.

Vasárnap országgyűlési választások lesznek Magyarországon, az erről szóló híreinket itt találja.