Térkép, friss adatok, élő közvetítés: minden egy helyen a választásokról

Április harmadikán országgyűlési választásokat és népszavazást is tartanak. Az Index már az urnanyitástól élőben követi a legfrissebb híreket, választási mellékletünkben pedig többek között interaktív térkép és percről percre frissülő adatsor is segíti eligazodni olvasóinkat.

Vasárnap reggel 6 órakor nyitják az urnákat, és elkezdődik a szavazás (minden fontos információt összegyűjtöttünk ebben a cikkben, de videót is készítettünk a tudnivalókról). Ezzel egy időben elindul az Indexen az élő hírfolyam, amelyben egész nap nyomon követjük a legfrissebb történéseket. Címlapunkon a részvételi adatok valós időben frissülnek, ahogy a Nemzeti Választási Iroda aktualizálja adatait.

A 19 órás urnazárásig tehát folyamatosan nyomon követheti a részvételi adatokat az Indexen, majd este hét óra után az eredményeket. A legfrissebb híreket pedig egész nap percről percre követheti nálunk.

Választási mellékletünkben – melyet a címlapról is elér egy kattintással, vagy itt – a közvélemény-kutatások adatait is böngészheti, a Térkép fülön pedig interaktív térképünkön követheti az egyes választókerületek részvételi adatait, majd eredményeit. Az alábbi térképet találja meg mellékletünkben, valamint percről percre tudósításunkban is.

Az országos listákat és mind a 106 egyéni választókerület jelöltjeit megnézheti külön-külön listázva. A végeredmény ismeretében a parlamenti mandátumokat is külön grafikán ábrázoljuk.

Ha nem akar lemaradni a választásokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről, részvételi adatokról, eredményekről, akkor kövesse a történéseket egész nap az Indexen!

(Borítókép: Az április 3-ai országgyűlési választás már kinyomtatott szavazólapjai 2022. március 9-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)