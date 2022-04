Necces, hogy befutottak-e estig a Syriuson feladott kutyapárti szavazatok

„Több millió szakértővel átnéztük a kutatásokat és teljesen egyértelmű: vagy bejutunk a parlamentbe, vagy nem. Ennek 98 százalék az esélye, hogy így történik” – mondta az Indexnek Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke a párt eredményváróján vasárnap délután.

Lapunknak elpanaszolta, nem biztos, hogy ideérnek időben a Syriuson leadott szavazatok – ott elmondása szerint jelentős kétfarkú kutya kolónia él, és mivel 4 hónap az út oda, a 4 hónapja leadott szavazatok nem biztos, hogy este 7-ig megérkeztek.

Elmondta, hogy a budapesti 3. sz. országgyűlési egyéni választókerületben – ahol Kovács Gergely is indult – az egyik legmagasabb a részvételi arány, aminek nagyon örül. Szerinte ez a legfontosabb választás Magyarország történelmében, ahogy a 2018-as is az volt, ahogy a 2014-es és a 2010-es is.

Ha nem jutunk be a parlamentbe, akkor azért elképzelhető, hogy a Ganümédeszi Galaktokolonialista Párt megtámadja a Földet, és nagy eséllyel elpusztítja a bolygót.

Arra a kérdésre, hogy miként kerülhető el ez a globális katasztrófa, Kovács Gergely kiemelte, hogy rájuk kell szavazni, mert csak ők állnak a béke pártján, „a többiek csak beszélnek róla”.

„A billegő körzetek azok billegnek” – adott támpontot az MKKP elnöke, miközben a háttérben valamilyen „átdolgozott mulatós” bömböl. Hozzátette, hogy a kutyapártos szavazók „nyugodtan szavazzanak át egyéniben az ellenzékre”. Készítettek Facebookon pénteken egy felmérést is, melyet közel 6000-en töltöttek ki, és a listás szavazóik kétharmada átszavazna az ellenzékre egyéniben.

„50-50”

A kampánypénzek felhasználásáról kérdésünkre elmondta, hogy körülbelül 200 millió forintot tudtak elkölteni több mint 100 pályázatra – az MKKP ugyanis pályázatot írt ki, hogy mire költse el a felhasználható keretét.

Ennek az összegnek az elköltése azért volt nehéz, mert csak kampányeseményekre, rendezvényekre fordíthatták

– mondta Kovács Gergely, hozzátéve, hogy a teljes keret közel felét tudták elkölteni.

Arra a kérdésre, hogy miként látja most az esélyeket, bejutnak-e a parlamentbe, azt felelte, hogy „50-50”. A mandátumot felvenné, ha meglenne az 5 százalékos küszöb. Elmondása szerint ők nem olyanok, mint más pártok, ahol olyan nevek is vannak a lista elején, akik már előre bejelentették, hogy nem ülnének be. „Ez szerintem nem korrekt, ezt elég sok párt szokta csinálni, hogy odaraknak így neveket, azt hiszem, Karácsony Gergely is előre megmondta, hogy nem is, na, mindegy, ez kamu. Nálunk azok jutnak be, ha bejutunk, akik a lista elején vannak” – mondta az eredményvárón Kovács Gergely.

Nem lesz koalíció!

Továbbra is a lokális, mikro projektekre fókuszálnak – mondta az Indexnek Nagy Dávid pártigazgató, hozzátéve, hogy a jövőben sem a központi kampányra helyezik a hangsúlyt.

Vegyék el a szavazóinkat

– üzente azoknak az ellenzéki politikusoknak, akik szerint az MKKP veheti el a kormányváltás esélyét. Ha bejutnának a parlamentbe, és rajtuk múlna a kormányváltás, akkor sem lépnének koalícióra az ellenzéki pártokkal.

„Ha például 49 százalékot kap a Fidesz, 46-ot az ellenzék, mi pedig 5 százalékot, akkor az azt jelentené, hogy az ellenzékkel mi tudunk együtt szavazni, csak nem alakítunk kormányt. Tehát a többség az ellenzéknél lenne, de nem leszünk SZDSZ” – fogalmazott Nagy Dávid.

Miért van nálad melltartó?

Erősen indult a Döme Zsuzsával készült rövid interjú, ugyanis az MKKP egyik alapítójának, a párt társelnökének a kezében egy melltartó volt.

„Van egy passzivista csapatunk, amely évek óta csinálja a tábort, és egy három évvel ezelőtti táborban megalapították a saját zenekarukat, a Tőgykoszorút. Ők is fellépnek most, nincsenek számaik, így nagyon kell majd rajonganunk, hogy vissza tudjuk őket tapsolni, így majd dobálni fogjuk a melltartókat.”

A választási eredményekkel kapcsolatban elmondta, hogy „127 százalékot” vár. Kovács Gergelyhez hasonlóan Döme Zsuzsa is 50-50-re teszi az esélyeiket.

Mindig a kutyapárt hibája minden, és szeretném már most magamra vállalni a középkor óta elvesztett összes háborút, ezekben is mind benne volt a kezünk, történelmileg így alakult

– válaszolta arra a felvetésünkre, hogy sokak szerint az MKKP lehetne a mérleg nyelve, de az ellenzéki pártok kritikája szerint, ha nem jutnak be a parlamentbe, akkor ezek mind elveszett szavazatok lesznek.

Jánosi Gergő, az MKKP egyik törzsszavazója az Indexnek elmondta, hogy azért szavaz a kutyapártra, mert nem nagyon szereti az ellenzéki összefogásban az MSZP-t és a DK-t. „Ha ők nem lennének ott, akkor szavaztam volna rájuk” – tette hozzá. Úgy látja, hogy emiatt a kutyapárt képviseli azt a harmadik erőt, amire szerinte „mindig szükség van”.

Hotz Antal, a párt egyik jelöltje pedig kikérte magának, hogy viccpárt lennének:

Mi nem vagyunk viccpárt! A kormány a viccpárt.

Le kellett bontani a kutyát

Délután 18 óra előtt több rendőr is megjelent az MKKP eredményvárójának helyszínén, ahol úgy festett, hogy „le kell bontani a kutyát”. Ugyanis a felfújható kétfarkú kutya nagyon rossz helyen, túl közel volt egy szavazókörhöz. Az Indexnek az MKKP pártigazgatója is megerősítette, hogy ez a helyzet, a kutyát este 7 után fújhatják vissza.

Az Index helyszíni tudósítója szerint egyébként nem zárta el a járdát, senkit nem zavart a felfújt kutya a Dohány utca és a Síp utca sarkán, de a szabály az szabály, a kutyának 7-ig mennie kell.

(Borítókép: Kovács Gergely. Fotó: Szollár Zsófi / Index)