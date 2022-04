Feladta magát a rendőrségen egy balesetet okozó nő, akit már eltiltottak a vezetéstől

A rendőrség beszámolója szerint a Váci Rendőrkapitányságra március 31-én délben érkezett egy 32 éves budapesti nő, aki a bűntudattól vezérelve beismerő vallomást tett egy öt nappal korábbi balesetről, amelyet ő okozott. Korábban egy váci parkolóban nekiment egy másik kocsinak, majd adatainak hátrahagyása nélkül elhajtott.

Kiderült az is, hogy két jogerős bírósági döntés is született egy éven belül, ami eltiltotta a járművezetéstől szeptember 7-ig. A baleset okozásának beismerésével az eltiltás alatti járművezetést is beismerte, ráadásul a rendőrségre is autóval érkezett feladni magát.

A nő azt állította, felelőtlen volt, nem gondolta át a dolgokat. Kiemelte, hogy nehéz 16 év áll mögötte, de szeretné, ha gyermekei büszkék lennének rá. Főként emiatt jelentkezett a rendőrségen – közölte.

A Váci Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya kétrendbeli járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétségének megalapozott gyanúja miatt folytatja le vele szemben a további eljárást. A március 26-án okozott, anyagi káros közlekedési baleset miatt szabálysértési eljárást indítottak.

