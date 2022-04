Donáth Anna szerint nincs mit szépíteni, elveszítették ezt a választást.

Eltűnt legalább nyolcszázezer ellenzéki szavazó, és erre nem csak a rendszer működése, a hatalom erőforrásfölénye vagy a kampányban elhangzó néhány, a propaganda által hazug módon kiforgatott mondat a magyarázat. Ennek az okait fel kell tárnunk és meg kell értenünk. De nem szabad most egy-egy bűnbakot keresnünk. Ezért a bukásért ugyanis ellenzéki politikusként mindannyian felelősséggel tartozunk

– fogalmazott Facebook-posztjában a Momentum elnöke.

A politikus hozzátette: tegnap nem tudtak élni a lehetőséggel, de ez „a mi országunk is, és a mi jövőnk is kockán forog”, ezért az a feladatuk, hogy a most érzett dühöt és csalódottságot teremtő erővé formálják.