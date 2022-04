Stumpf István: Válságkezelő kormányzásra kell készülni

Bár a politológus sem számított kétharmados többségre, úgy gondolja, az alkotmányozó többség előnyös lehet a kormányzati cselekvőképesség szempontjából.

„A háború kellős közepén vagyunk, ami rányomja a bélyegét az energiaellátásra, hihetetlenül felszaladtak az árak, gondok lesznek majd az élelmezéssel, tehát olyan váratlan dolgokkal kell szembenéznie a kormánynak, amelyet az elmúlt tizenkét évben soha nem tapasztalt meg. ilyen értelemben az, hogy erős kormányzópárt van, és a gyors cselekvőképességhez megvan a kormány kétharmada, az lehet előny is” – mondta Stumpf István a Kibeszélőben.

A régi-új kormányzat számol azzal, hogy új helyzetben más kihívásokkal kell szembenéznie.

Azt hiszem, hogy a hét bő esztendő helyett jön egy sokkal szűkebb mozgástérrel bíró gazdasági környezet, amit, azt gondolom, hogy a kormányzatnak is tudomásul kell venni, erre számol is szerintem a miniszterelnök is meg számol a kormányzó párt is, hogy itt most bizony számos kérdést újra fel kell tenni és végig kell gondolni.