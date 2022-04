Ahogy az négyévente lenni szokott, a 2022-es választás is hozott nagy bukásokat és váratlan sikereket. A teljesség igénye nélkül elemezte végig az Index, hogy a választókerületek, amelyek várható eredményéről rengeteget beszéltünk már hetekkel, hónapokkal a választás előtt, végül milyen eredményeket produkáltak.

Ki győzött a billegő körzetekben, ahol óriási energiával, feltűrt ingujjal küzdöttek a népszerűségért a jelöltek és csapataik? És mi lett az olyan nagy visszatérő fideszes nagyágyúk sorsa, mint például Lázár János vagy Navracsics Tibor? Ellenzéki oldalon pedig végül kik hasították ki maguknak a legnagyobb szeletet a tortából?

Miniszterelnök-jelöltből parlamentből is kibukó

Az idei választáson a Budakeszi-központú Pest megyei 2. sz. választókerületben indult az egyesült ellenzék színeiben Szél Bernadett. Őt a fideszes Menczer Tamás győzte le, egyébként nem hatalmas, háromszázalékos különbséggel: míg a közmédiás műsorvezetőből lett külügyi államtitkár, Menczer Tamás 33 615 szavazatot kapott, amely a voksok 47,49 százaléka, addig Szél Bernadett 31 217-et, amely 44,10 százalékos népszerűséget jelent.

Mindez azért is szíven ütő eredmény lehet Szél Bernadettnek és az ellenzéki tábornak, mert ez az eredmény azt is jelenti, hogy az LMP 2018-as miniszterelnök-jelöltje kiesik, és most már biztosan nem lesz parlamenti képviselő a következő négy évben, hiszen Szél Bernadett az ellenzéki lista távolról sem bejutó, 206. helyén szerepelt (persze ez a pártok megállapodása és a mandátumok esetleges visszaadása alapján változhat). Szél Bernadett egyébként négy évvel ezelőtt is kikapott ugyanebben a körzetben az akkori Fidesz-jelölt Csenger-Zalán Zsolttól, mindössze 300 szavazattal.

A számok tükrében látszik, hogy nagy csata zajlott Menczer Tamás és Szél Bernadett között: a maga 79,21 százalékos arányával a budakeszi körzet hozta vasárnap országosan az egyik legmagasabb részvételi arányt.

A Szél Bernadetthez hasonló karriert befutó – az LMP-ből kivált, majd független országgyűlési képviselővé avanzsált –, számos országos ügyben szintén rendkívül aktív ellenzéki jelölt, Hadházy Ákos ugyanakkor magabiztosan vitte a saját zuglói körzetét, a Budapest 8-at. Hadházy Ákos, amennyiben felveszi a mandátumát, a következő négyéves ciklusban is ott ülhet a parlamentben.

Mutatjuk is a Budapest 8. számú OEVK-ban, a XIV. kerületben született eredményt:

Hadházy Ákos (Egységben Magyarországért): 53,47 százalék (27 687 szavazat);

Borbély Ádám (Fidesz–KDNP): 37,04 százalék (19 181 szavazat).

Az LMP arca is kiesett, nem áll össze a zöld frakció

Az LMP társelnöke, Schmuck Erzsébet sem kezdheti meg zsinórban harmadik képviselői ciklusát a parlamentben: az LMP országgyűlési képviselője az ellenzéki listán sem szerepelt, és fideszes ellenfelétől is kikapott egyéni választókerületében, a Nagykáta-központú Pest 9-ben. Vasárnap a fideszes Czerván György győzött, ráadásul fölényesen, a szavazatok 60,91 százalékát kapta (28 692 szavazat), Schmuck Erzsébet pedig 28 százalékot szerzett (13 228 szavazat).

Pártársai közül, mivel a lista hetedik helyén szerepelt, Ungár Péter biztosan bekerül a parlamentbe. A 21. helyen álló másik LMP-társelnöknek, Kanász-Nagy Máténak erre szintén megvan minden esélye, akárcsak a 32. helyen posztoló Keresztes László Lórántnak. A képlethez hozzáadva Csárdi Antal egyéni fővárosi győzelmét, Schmuck Erzsébet igencsak hiányozni fog a parlamenti LMP-frakcióhoz. Máshonnan természetesen még átülhetnek ellenzéki képviselők, ám az LMP-sek egyelőre négyen vannak az alakuló Országgyűlésben.

Nem a diploma nyeri meg a kerületet?

Sokan a főváros, egyben az ország egyik legszorosabb választási eredményére Budán, a XII. kerületben (Budapest 3. OEVK) számítottak, ahol három olyan nagyágyú csapott össze egymással, mint a fideszes Fürjes Balázs, a momentumos Hajnal Miklós és a Kutyapárt társelnöke, Kovács Gergely. A Fidesz Budapest-államtitkárának jelölése ráadásul rácáfolt a taktikára, hogy kvázi elengedve az ellenzéknek, a kormánypárt Budapesten már nem indít nagy neveket.

A várakozások végül be is igazolódtak, és alig több mint kétezer szavazattal a fiatal momentumos jelölt, a diplomája hiánya miatt sokat támadott Hajnal Miklós lett a budai befutó Fürjes Balázzsal szemben. Még úgy is, hogy a kormányzati pozícióból Fürjes Balázs ráfordulva a kampányra szorgalmasan adott át felújítva mindent is, amit lehet a kerületben, az orvosi rendelőtől kezdve a Széll Kálmán téri átjárón és a történelmi villán át a budai Egyszülős Központig.

A végeredmény a következő tablót mutatja:

Hajnal Miklós (Egységben Magyarországért): 47,49 százalék (22 831 szavazat);

Fürjes Balázs (Fidesz–KDNP): 42,65 százalék (20 504 szavazat);

Kovács Gergely (Magyar Kétfarkú Kutya Párt): 5,51 százalék (2649 szavazat).

Fürjes Balázs azóta vasárnap este telefonon, majd hétfő reggel Facebook-oldalán egy bejegyzésben is gratulált fiatal kollégájának, de azért leírta, hogy Oda Buda. A fideszes államtitkár elismerte és magára vállalta a vereséget, szerinte a győzelem csapatmunka lett volna, a vereség egyedül az ő felelőssége. Hozzátette: „Nem is keresem a kifogásokat, egy demokráciában mindig a választóknak van igazuk. Mindannyiunknak az az érdeke, hogy jó képviselője legyen Budának.”

Márki-Zay Péter eldöntötte Lázár János karrierjét

Az idei április 3-i választás a nemegyszer Orbán Viktor potenciális utódjaként emlegetett Lázár János nagy visszatérését is elhozta. Ugyanis Lázár János a napokban a 24.hu-nak adott interjújában belengette: ha nem nyeri meg a körzetét, ahol éppen Márki-Zay, tegnapig az ellenzék miniszterelnök-jelöltje az ellenfele, olyan szinten vonul vissza, hogy egyáltalán nem foglalkozik politikával a hamarosan kezdődő négyéves parlamenti ciklusban.

Egyébként ha Lázár János nem jut be a parlamentbe, az összes kormánybiztosi megbízatása megszűnt volna, de ezek nem szűnnek meg, mert legyőzte Márki-Zay Pétert a Csongrád-Csanád 4-es választókerületben, ami elmondása alapján becsületbeli ügy volt számára. A választások éjszakáján hozzátette: a mostani egyéni választási siker új fejezetet nyit a karrierjében. Azt már nem ő mondja, hanem az utóbbi évek krónikája, hogy Lázár János az utóbbi években elsősorban saját körzetébe visszavonulva, vidéki jellegű feladataiba vetette bele magát, mintsem az országos nagypolitikába.

A végeredmény:

Lázár János (Fidesz–KDNP): 52,35 százalék (28 158 szavazat);

Márki-Zay Péter (Egységben Magyarországért): 39,58 százalék (21 285 szavazat).

Nem teljesítettek jól a kétharmadbuktató kabalakerületek

A Tapolca székhelyű Veszprém 3-as számú választókerület minden homo politicusi számítás szerint szintén azon körzetek egyike lesz, amely eredményét április 3-án különösen szapora pulzussal fogjuk figyelni. Ugyanis itt mérkőzik meg egymással a magyar és a nemzetközi politikában is hétpróbázónak számító Navracsics Tibor és az erős helyi jelölt, a Jobbik első nagy országos áttörését elhozó ellenzéki Rig Lajos – írtuk a választás előtt, és így is történt.

A győzelem végül a régi motoros Navracsics Tiboré lett a kerületben, annak ellenére, hogy ő ezúttal nem a jól bejáratott, Veszprém-központú választókerületében indult, hanem az egyik szomszédosban, amit ráadásul sokan egyértelműen billegő körzetként tartottak számon. Vagyis helyben itt is bejött a kormánypárti stratégia, hogy az egyetemi katedra, a tudomány fellegvárába visszavonult Navracsics Tibort Orbán Viktor ismét visszahívta a napi politizálás világába, a terepre.

Az eredmény:

Navracsics Tibor: 51,47 százalék (22 765 szavazat);

Rig Lajos: 43,80 százalék (19 374 szavazat).

Veszprém és vidéke azért is egy igazi puskaporos hordója a magyar közéletnek, mert 2014 és 2018 között két igencsak emlékezetes időközi választásra is sor került a megyében, amikor az ellenzékiek le tudták győzni a Fidesz jelöltjeit. 2015. február 22-én azért rendeztek időközi választást Veszprém megye 1-es választókerületében, mert a 2014-ben helyben mandátumot szerzett Navracsics Tibor EU-biztosi kinevezése miatt 2014 októberében lemondott országgyűlési képviselőségéről.

A hivatalosan függetlenként, az ellenzéki pártok támogatásával induló Kész Zoltán 2015-ben végül magabiztos győzelmet aratott egyes számú ellenfele, a fideszes Némedi Lajos felett. Ezzel egyúttal megszűnt a Fidesz–KDNP kétharmados többsége a parlamentben. Kész Zoltán 2018. április 6-án, az országgyűlési választáson vereséget szenvedett Ovádi Pétertől, a kormány jelenlegi állatvédelmi biztosától, a Fidesz–KDNP jelöltjétől, aki ismét újrázott, legyőzve 2022-ben is az ellenzék jelöltjét.

Az 53 évesen, hosszú betegség után elhunyt fideszes Lasztovicza Jenő 1998-tól egészen 2015. január 8-án bekövetkezett haláláig megszakítás nélkül képviselte az Országgyűlésben a tapolcai térséget. 2015-ben az akkor még „csak” jobbikos Rig Lajosé lett a mandátum: 2015. április 12-én a Veszprém megyei 3-as számú egyéni választókerület országgyűlési képviselőjévé választották. Miután Kész Zoltánnal a Fidesz elveszítette a kétharmadot, a kormánypárti többség elúszását Rig Lajos győzelme csak megerősítette.

A 2018-as országgyűlési választáson Rig Lajos már alulmaradt a fideszes Fenyvesi Zoltánnal szemben, ahogy ezúttal Navracsics Tiborral szemben is, aki hamarosan beülhet a parlamentbe.

Szexbotrány nem akadály

Gyurcsány Ferencet, a DK elnökét, aki listáról jutott be, ismét képviselőként üdvözölhetjük a parlamentben: ha felveszi a mandátumát, ez lesz zsinórban az ötödik parlamenti ciklusa. Minden bizonnyal a szexbotrányba keveredett Gréczy Zsolt is visszatér a parlamentbe, aki szintén listáról kapott újabb parlamenti helyet, miután 2019 decemberében lemondott képviselői mandátumáról. Erre akkor azért került sor, mert a DK politikusát egy magát nőnek kiadó személy szexuális zaklatással, ezen belül úgynevezett kéretlen képek küldözgetésével vádolta.

Gréczy Zsolt ezután azzal védekezett, hogy nem zaklatónak, sokkal inkább áldozatnak tartja magát, és azóta több sajtópert is megnyert az üggyel kapcsolatban: a bíróság szerint sem zaklató a politikus. Mellette üldögélhet majd a DK-frakcióban új versenyzőként Kálmán Olga is a parlamentben. Az ATV egykori arca, akinek riporteri pályafutása 2018. augusztus 1-jén ért véget azzal, hogy elbocsátották a HírTV-től, egy ideje már építi politikai karrierjét, amely most révbe ért.

Az ellenzéken belül a választás „győztese” egyértelműen a DK lesz, a párt várhatóan összesen 16 képviselőt fog adni a májusban megalakuló parlamentnek. Bár az ellenzéki listáról Dobrev Klára is mandátumot szerzett, ő már korábban jelezte, hogy ezt nem veszi fel, mert számára továbbra is európai parlamenti képviselői munkája a prioritás.

Szintén DK-s lesz Dávid Ferenc, aki a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének volt főtitkára volt, akárcsak Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség lemondott vezetője, illetve Komáromi Zoltán háziorvos.

(Borítókép: Lázár János 2022. április 3-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)