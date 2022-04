Gulyás Gergely: Az Európai Bizottságnak vissza kellene térnie a józan észhez és a párbeszédhez

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Varga Judit igazságügyi miniszter is reagált az Európai Bizottság keddi döntésére.

Ahogy arról az Index is beszámolt, hivatalosan is megindult Magyarországgal szemben a jogállamisági eljárás. Az Európai Bizottság továbbra is aggályait fejezte ki Magyarország és Lengyelország esetében, főképp az igazságszolgáltatás függetlensége és a korrupció miatt.

A fegyelmi eljárás kezdetét az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen jelentette be, amikor felszólalt az Európai Parlamentben.

A bizottsági elnök expozéjában kijelentette: Magyarországon elsősorban a korrupció jelent problémát, az országgal szemben pedig a 7-es cikk szerint indul meg az eljárás.

Gulyás Gergely: Brüsszel hibázik

A kormány részéről elsők között Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter reagált Ursula von der Leyen mai bejelentésére. A politikus az MTI-nek azt mondta: Brüsszel hibázik, amikor „ugyanazt a nótát fújja”, mint a magyar baloldal, azt ugyanis a magyarok most utasították el nagy többséggel.

Gulyás Gergely közölte: a múlt vasárnapi országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP csaknem 2,9 millió szavazatot kapott, míg a gyermekvédelmi törvénnyel több mint 3,3 millió ember fejezte ki egyetértését. Ez a miniszter szerint soha nem látott támogatottság mind a kormánypártok, mind a gyermekvédelmi törvény ügye mögött.

Éppen ezért a demokrácia alapvető szabályait a bizottságnak is el kell fogadnia

– szögezte le a tárcavezető. Hozzátette: a bizottságnak a baloldal igényeinek teljesítése helyett vissza kellene térnie a józan észhez és a párbeszédhez, amire a magyar kormány mindig is nyitott volt.

Brüsszel ne büntesse meg a magyar választókat azért, mert a választáson és a gyermekvédelmi törvény ügyében nem a Brüsszelnek tetsző véleményt fogalmazták meg

– fogalmazott Gulyás Gergely.

Varga Judit is óva intette Brüsszelt

A közösségi oldalán reagált az Európai Bizottság elnökének bejelentésére Varga Judit igazságügyi miniszter. A tárcavezető bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az eljárás megindításának több feltétele is van.

Ugyanis arról a biztosok kollégiumának is szavaznia kell, amiről a magyar kormánynak hivatalos értesítést kell kapnia. A miniszter szerint azonban eddig még egyik sem történt meg.

A magyar kormány politikai nyilatkozatokkal nem foglalkozik, és várja a konkrétumokat tartalmazó hivatalos értesítést. Ha lesz ilyen, arra természetesen válaszolni fogunk. Továbbá óva intenénk Brüsszelt attól, hogy felüljön a magyar baloldal hullámvasútjára

– fogalmazott posztjában Varga Judit, aki egyúttal az április 3-i magyar parlamenti választások eredményének elfogadására kérte a bizottságot.

(Borítókép: Gulyás Gergely 2 022. április 3-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)