Kedden az ország északi felén erősen felhős idő várható, és az északi határ mentén elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat. Délen viszont közepesen felhős égre és többórás napsütésre készülhetünk. Csapadék sem lesz.

Átmeneti felhőzetcsökkenést követően észak felől megnövekszik a felhőzet. Száraz idő valószínű, de hajnalban, reggel az északi határ mentén elvétve jelentéktelen csapadék esetleg előfordulhat. A délnyugati szél többfelé megélénkül, az ország északkeleti harmadán meg is erősödik – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Az ország északi felén erősen felhős lesz az ég, és az északi határ mentén elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat. Délen ezzel szemben a közepesen felhős ég mellett több órára kisüt a nap, és csapadék sem lesz. A délnyugati, nyugati szelet az északkeleti megyékben erős, olykor viharos széllökések kísérik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 12 és 18 fok között várható, de az Északi-középhegység területén kissé hűvösebb is lehet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Nincs érvényben lévő figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére, kritériumokat elérő veszélyes időjárási esemény nem várható. Azonban megjegyzik, hogy napközben az Északi-középhegység térségében és az északkeleti harmadban megerősödik, akár viharossá is fokozódhat a nyugati, délnyugati szél, általában 55-65 kilométer per órás (hegyekben és magasabban fekvő területeken akár 70 kilométer per órás) széllökésekkel. Az esti órákra mérséklődik a légmozgás.

Az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzése szerint az enyhülés, melegedés hatására kedden ismét melegfronti tünetekkel számolhatnak az arra érzékenyek. Emiatt felerősödhetnek a gyulladásos eredetű panaszok, vérnyomás-ingadozás, migrén, tompaság, dekoncentráltság, bágyadtság előfordulhat.