Rig Lajos a Tapolcai Médiának beszélt először arról, hogy visszatér az eredeti szakmájába, a szakápolósághoz, és nyugdíjaskoráig szeretne azzal foglalkozni.

A jobbikos politikus Veszprém 3-as számú választókerületében maradt alul a Fidesz–KDNP színeiben induló Navracsics Tiborral szemben. A választás előtt a választókerületről Csata tér 106. nevű választási blogunkban is írtunk. Rig Lajos 2015-ben emlékezetes győzelmet aratott az időközi választáson, ez volt a Jobbik első diadala egyéni választókerületben. A 2018-as választáson már nem tudta megismételni a győzelmét, listáról került be a Jobbik parlamenti frakciójába.

– mondta Rig Lajos, aki úgy gondolja, most kell abbahagyni, hogy a jövőben is emelt fővel állhasson az emberek elé.

Az Index telefonon érte el a politikust, aki lapunknak megismételte, hogy végleg kiszáll a politikából. Arról is beszélt, hogy már a választások előtt eldöntötte: ha nem nyer a veszprémi választókerületben, abbahagyja.

El kell fogadni az emberek akaratát. Az a fajta politikai kommunikáció és tevékenység, amit az elmúlt években csináltam, nem volt elég. Most teret adok az ellenfelemnek, sőt magánemberként a segítségemet is felajánlottam neki. Bizonyítsa be, hogy tenni akar és tesz is a körzetért, és ha így lesz, én leszek az első, aki ezt megköszöni