Csaknem hatezren fertőződtek meg Magyarországon

A fertőzöttek száma ezzel 1 860 159 főre nőtt a pandémia kezdete óta, míg az aktív fertőzöttek száma 97 280. Jelenleg 1833 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen – derül ki a kormányzati tájékoztató portál adataiból.

MEGHALT 101 EMBER KORONAVÍRUSBAN, A JÁRVÁNY KÖVETKEZTÉBEN ELHUNYTAK SZÁMA ÍGY 45 611 FŐRE EMELKEDETT.

Eddig 6 403 425 embert oltottak be, közülük 6 188 501-en már a második oltást is megkapták, 3 848 282 fő a harmadik vakcinát is felvette, míg 267 472-en már a negyediket is.

Megszűntek a korlátozások

Az egészségügyi adatok folyamatos javulása miatt Gulyás Gergely március elején a Kormányinfón bejelentette, hogy mivel a végéhez közeledik az ötödik járványhullám, kivezetik a korlátozásokat. Ennek értelmében

megszűnt a maszkviselési kötelezettség,

kivezették azt a szabályt, ami a munkáltatók számára lehetővé teszi a kötelező oltás előírását, kivéve az egészségügyi és a szociális területen, a pedagógusoknak viszont nem lesz kötelező az oltás,

kivezették a védettségi igazolvány használatára vonatkozó szabályozásokat.

Az egészségügyi veszélyhelyzetet továbbra is fenntartják, részben a kormány cselekvőképessége, részben a hatodik hullám veszélye miatt.

(Borítókép: Védőruhába öltözött ápoló a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított osztályon a fővárosi Szent János Kórház Kútvölgyi tömbjében 2020. december 15-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)