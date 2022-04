Egy 102 éves ember is meghalt lakástűzben

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivőjének közleménye szerint a lakástüzek áldozatainak átlagéletkora 65 év, a legfiatalabb 32, a legidősebb 102 éves volt. A szóvivő megjegyezte, hogy leggyakrabban idős emberek válnak lakástüzek áldozatává, mert mire észlelik a tüzet, addigra már halálos mennyiségű füstöt lélegeznek be.

A tűzoltók az égő épületekből 132 embert mentettek ki. Átlagosan 43 perc kellett ahhoz, hogy megfékezzék a lángokat. A leghosszabb beavatkozás hat órán át tartott, a lakástüzek huszonhét százalékát viszont öt percen belül megfékezték a tűzoltók – fejtette ki Mukics Dániel. Hozzátette: a legtöbb lakástüzet nyílt láng használata, valamilyen elektromos vagy fűtési hiba, illetve főzés vagy dohányzás okozta. A lángok leggyakrabban kéményben, konyhában, hálószobában, tárolóban, illetve nappaliban csaptak fel.

A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát 98 esetben kellett tűzvizsgálati eljárás keretében feltárni, 44 helyen szándékos gyújtogatás miatt keletkezett tűz. 125 épület oltásakor pedig még gázpalackok is nehezítették a katasztrófavédelem munkáját.

Érdemes füstérzékelőt használni

A lakástüzek megelőzése érdekében a tűzoltók azt kérik mindenkitől, hogy éljen az ingyenes kéményseprés lehetőségével, és évente egyszer ellenőriztesse a fűtőeszközöket is. Akik régi házban élnek, érdemes felülvizsgáltatni az elektromos hálózatot is. Emellett felhívják a figyelmet arra is, hogy a konyhába, hálóba, nappaliba tanácsos füstérzékelőt szerelni. Abban a lakásban, házban, ahol füstérzékelő működött, senki nem sérült meg, és mivel hamar észlelték a tüzet, a károk mértéke is csekély volt.

Mukics Dániel kitért arra is, hogy szén-monoxid miatt 286-szor riasztották a tűzoltókat az első negyedévben. Ezek során 53 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, hét ember meghalt. Felhívta a figyelmet: tévhit, hogy csak a régi gázkazánok meghibásodása miatt keletkezhet szén-monoxid.

Egy kandalló, cserépkályha, vaskályha, vegyes tüzelésű kazán, sőt egy fali vízmelegítő is veszélyforrás lehet, ha működtetése közben nem biztosított a megfelelő levegő-utánpótlás – jegyezte meg az OKF szóvivője.

