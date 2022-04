Molnár Áron noÁr: Felfoghatatlan, hogy milyen négy év vár ránk

A kormánnyal szembeni menetrendszerű karakán kiállásáról és rendszerkritikus rapszövegeiről ismert színész április 3-án szavazatszámlálóként dolgozott, majd a választási eredményt hivatalos Instagram-csatornáján kommentálta.

Molnár Áron noÁr elmondta: számára április 3. nagy tanulsága, hogy ezt a rendszert nem lehet demokratikus úton leváltani.

– említette meg bejegyzésében az ismert színész, aki hozzátette: felfoghatatlannak tartja, hogy milyen négy év és ezzel együtt milyen pusztítások várnak ránk.

Nekünk most új eszközöket kell keresnünk, hogy egy szabadabb és nyitottabb országért küzdjünk tovább. Most veszünk egy levegőt, erőt merítünk, és aztán megyünk tovább. Mert nem fogunk megállni! A legfontosabb: nem vagytok egyedül! Én is, mi is itt vagyunk!